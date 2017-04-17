أبرز 5 نجوم لعبوا لريال مدريد وبايرن ميونخ عبر التاريخ
أبرز 5 نجوم لعبوا للريال وبايرن عبر التاريخ
رياضة
آخر تحديث يوم الاثنين, 17 ابريل/نيسان 2017; 04:05 (GMT +0400).
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قبل مواجهة الفريقين في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا، تعرف إلى أبرز النجوم الذين ارتدوا قميصي ريال مدريد وبايرن ميونخ عبر تاريخ الفريقين العريقين منهم ثلاثة لاعبين سيخوضون مواجهة الثلاثاء في "سانتياغو برنابيو".
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