دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قبل مواجهة الفريقين في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا، تعرف إلى أبرز النجوم الذين ارتدوا قميصي ريال مدريد وبايرن ميونخ عبر تاريخ الفريقين العريقين منهم ثلاثة لاعبين سيخوضون مواجهة الثلاثاء في "سانتياغو برنابيو".