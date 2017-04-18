دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – يستضيف ملعب "سانتياغو برنابيو" قمة مباريات هذا الدور، حين يستقبل ريال مدريد نظيره بايرن ميونخ في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا، بعد ان فاز الفريق الملكي في مبارة الذهاب في ألمانيا بهدفين مقابل هدف وحيد، فما هي النصائح التي يجب تقديمها للمدرب الإيطالي للبايرن كارلو أنشيلوتي من أجل عبور عقبة الريال ولنظيره الفرنسي زين الدين زيدان من أجل الحفاظ على المكاسب التي تحققت في ميونخ.

لأنشيلوتي

يعاني البايرن من كارثة على مستوى الغيابات في خط دفاعه، إذ غاب الألماني ماتس هاميلز عن مباراة الذهاب ولازالت مشاركته غير مؤكدة في الإياب، وذلك بداعي الإصابة، وهو نفس السبب الذي قد يبعد المدافع الألماني الآخر جيروم بواتينغ عن موقعة "البرنابيو"، بالإضافة إلى طرد المدافع الإسباني خافي مارتينيز في مباراة الذهاب، ما سيمنعه أيضا من المشاركة في الإياب.

سيجد أنشيلوتي نفسه أمام خيارات محدودة جدا، إذ لا يملك خيارا سوى إقحام المدافع النمساوي ديفيد ألابا في مركز قلب الدفاع بدلا من الناحية اليسرى والاعتماد على خطة 3-5-2، عبر اللعب بألابا والإسباني خوان بيرنات و الألماني فيليب لام في الدفاع، بالإضافة إلى الهولندي أريين روبن والفرنسي فرانك ريبيري على الاطراف.

أما على مستوى وسط الميدان فسيلعب الإسباني تشابي ألونسو إلى جانب التشيلي أرتورو فيدال والإسباني تياغو الكنتارا والاعتماد على الألماني توماس مولر والبولندي روبيرت ليفاندوفسكي في خط الهجوم، حتى في حال عودة هاميلز أو بواتينغ فهذه هي الخطة الأفضل وفق الظروف الحالية بالنسبة للبايرن، مع الاعتماد على أحدهما في قلب الدفاع إلى جانب لام وألابا.

أما على صعيد أسلوب اللعب، فمن الأفضل أن يركز أنشيلوتي على كسب معركة وسط الميدان والحذر من المرتدات الخطيرة لريال مدريد، بالإضافة إلى محاولة خطف هدف في الشوط الأول قد يكون له أثر معنوي كبير على الفريق، ولكن دون اندفاع زائد نحو الهجوم، فيجب على الفريق البافاري لعب مباراة متوازنة على الصعيدين الدفاعي والهجومي وتسجيل هدفين دون قبول أهداف.

ستشكل عودة ليفاندوفسكي الذي غاب عن مباراة الذهاب دفعة قوية لهجوم الفريق الألماني، إذ يجب على النجم البولندي أن يستغل أخطاء مدافعي الريال العديدة في قلب الدفاع خصوصا مع وجود لاعب لا يمتلك خبرة كبيرة مثل ناتشو فيرناندز، وذلك عبر الضغط العالي على المدافعين ومحاولة خطف الكرة قبل نصف ملعب البايرن.

وعلى مستوى الإنذارات، يجب على فيدال أن يحذر من تلقي بطاقة صفراء في مباراة الإياب قد تبعده عن ذهاب الدور نصف النهائي في حال تأهل البايرن إلى المربع الذهبي.

لزيدان

تبدو وضعية الريال أفضل من خصمه قبل موقعة الثلاثاء، فرغم غياب المدافعين، البرتغالي كيبلر بيبي، والفرنسي رافائيل فاران، إلا أن الفريق الملكي لازال يتمتع بخدمات مدافعه المخضرم سيرجيو راموس رغم وجود مدافع قليل الخبرة مثل ناتشو، ولكنه قدم مستوى جيدا في مباراة الذهاب أمام البايرن.

ورغم غياب الجناح الويلزي غاريث بيل بداعي الإصابة، إلا أن حلول زيدان كثيرة في هذا المركز، إذ بإمكانه إشراك الكولومبي خاميس رودريغيز أو الإسباني المتألق مؤخرا إيسكو ألاركون أو أحد اللاعبين الشابين، ماركو أسينسيو أو لوكاس فاسكيز في مكان بيل.

من المرجح ألا يقوم زيدان بتغيير خطته 4-3-3، بالاعتماد على رباعي دفاعي يقوده راموس وناتشو والإسباني داني كارفخال والبرازيلي مارسيلو، مع الاعتماد على البرازيلي كاسيميرو والكرواتي لوكا مودريتش والألماني توني كروس في وسط الميدان، بالإضافة إلى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو والمهاجم الفرنسي كريم بنزيما وأحد اللاعبين المذكورين سابقا في مركز بيل.

أما على مستوى أسلوب اللعب، فيجب على لاعبي الفريق الملكي أن يحافظوا على هدوئهم ويقودوا المباراة إلى بر الأمان بثقة وتركيز، إذ يجب على الفريق ألا يلجأ للدفاع المبالغ فيه من أجل الحفاظ على مكاسب مباراة الذهاب، بل على الفريق الملكي أن يستغل الغيابات التي ضربت دفاع البايرن من أجل قتل المباراة مبكرا بتسجيل هدف عبر هجمة مرتدةن من شانه أن يقضي على آمال البايرن بالعودة.

وعلى صعيد الإنذارات، فيجب على راموس ومودريتش وكروس، أن يحذروا من تلقي بطاقات صفراء في مباراة الإياب، لأنهم مهددين بالإيقاف في المباراة القادمة في حال تأهل ريال مدريد إلى نصف النهائي.