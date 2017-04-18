دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – يستقبل ليستر سيتي نظيره الإسباني أتلتيكو مدريد، على أرضية ملعب "كينغ باور" في مدينة ليستر البريطانية، في المباراة التي تشكل حلماً للجماهير الإنجليزية التي ترغاب بإكمال المغامرة وبلوغ الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخ فريقها، في حين سيسعى أبناء العاصمة الإسبانية لتجنب مفاجآت الفريق الإنجليزي.

غيابات ليستر

يعاني الفريق الإنجليزي من عدة غيابات في مركز قلب الدفاع وذلك بغياب نجم دفاعه، الألماني روبيرت هوث، بسبب الإصابة، بالإضافة إلى أن مشاركة قائده الجمايكي، ويس مورغان، ليست مؤكدة بعد.

ولا تقتصر معاناة ليستر على قلبي الدفاع، بل يغيب أيضاً نجم خط الوسط الفرنسي، نامباليس ميندي، كما لا تزال مشاركة نجم الهجوم الجزائري، إسلام سليماني، موضع شك بسبب الإصابة كذلك.

ومن المتوقع أن يعتمد مدرب ليستر، كريغ شيكسبير، على خطة 4-2-3-1، عبر اللعب بالإنجليزي سيمبسون والنمساوي فوتشس والتونسي بن علوان مع مورغان إن كان جاهزاً للمشاركة، بالإضافة إلى النجم الجزائري رياض محرز والنيجيري ويلفريد نديدي والإنجليزيين داني درينك ووتر مارك ألبرايتون والياباني شينجي أوكازاكي في خط الوسط، والإنجليزي جيمي فاردي في الهجوم.

غيابات أتلتيكو مدريد

يبدو الفريق الإسباني جاهزاً لمباراة الثلاثاء، إذ لا يعاني من العديد من الإصابات المؤثرة، فيغيب الظهير الكرواتي سيم فيرساليكو بالإضافة إلى غياب لاعب الوسط الأرجنتيني أوغوستو فرنانديز، بداعي الإصابة.

ومن الممكن أن يبدأ سيميوني بخطته المعتادة 4-4-2، إذ سيعتمد على الإسباني خوانفران كظهير أيمن والبرازيلي فيليبي لويس كظهير أيسر والمونتنيغري ستيفان سافيتش والأوروغوياني دييغو غودين كقلبي دفاع، والبلجيكي يانيك كاراسكو والإسباني ساؤول نيغويز والإسباني غابي فيرنانديز ومواطنه كوكي في خط الوسط، بالإضافة إلى الفرنسيين أنطوان غريزمان وكيفن غاميرو في الهجوم.