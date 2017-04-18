دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم تطبيق تقنية الفيديو في دوري جميل للمحترفين، الدوري السعودي، ابتداءً من الموسم المقبل، وذلك وفقاً لما قاله رئيس الاتحاد، عادل بن محمد عزت، في المؤتمر الصحفي الذي عُقد الثلاثاء.

ونشر الاتحاد الخبر عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر، قائلا: "سعادة رئيس الاتحاد عادل بن محمد عزت يعلن عن بدء تجربة تقنية الفيديو المساعدة للحكام بدءاً من الموسم المقبل 2017/2018".

واعترضت الأندية السعودية على مستوى التحكيم خلال المواسم الأخيرة، إذ ارتُكبت العديد من الأخطاء التحكيمية التي سببت جدلا واسع النطاق في الأوساط الكروية والإعلامية السعودية، لتأتي تقنية الفيديو وتحل هذه المشكلة ابتداءً من الموسم المقبل.

واستخدمت تقنية الفيديو المساعد للحكام للمرة الأولى في النسخة الأخيرة من كأس العالم للأندية والتي أقيمت في اليابان، إذ يقوم الحكم بإيقاف المباراة عندما يشك بقرار ما ويذهب إلى الفيديو الذي يكون موجوداً خارج المستطيل الأخضر ويتأكد من الحالة ثم يتخذ القرار على هذا الأساس.