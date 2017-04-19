دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – يواجه برشلونة مهمة شبه مستحيلة حين يستضيف يوفنتوس الإيطالي على أرضية ملعب "كامب نو"، في مباراة يحتاج فيها الفريق الكتالوني لتحقيق معجزة أخرى، بعد فوزه بستة أهداف مقابل هدف وحيد في إياب دور الـ16 على باريس سان جيرمان، في ما يعرف بالـ "ريمونتادا"، فهل سيفعلها أبناء إقليم كتالونيا أم أن يوفنتوس لن يواجه مصير فريق العاصمة الفرنسية؟

يوفنتوس وحظوظه

فبعد أن فاز في مباراة الذهاب بثلاثية نظيفة، أصبح يحتاج فريق "السيدة العجوز" إلى التعادل أو الفوز أو الخسارة بفارق أقل من ثلاثة أهداف ليعبر إلى نصف النهائي، وهو أمر لا ببدو صعبا قبل المباراة.

من الأفضل ألا يلجأ اليوفي للتراجع للدفاع كما فعل باريس سان جيرمان، بل يجب عليه أن يتبع أسلوب الضغط العالي على لاعبي برشلونة مع محاولة كسب معركة وسط الملعب وضرب الفريق الكتالوني بالمرتدات.

وبحال نجح اليوفي بتسجيل هدف في شوط المباراة الأول فستقترب مهمة برشلونة من الاستحالة، إذ يتوجب حينها عليه أن يسجل خمسة أهداف ليتأهل إلى نصف النهائي، وهو الأمر الذي يجب على المدرب الإيطالي ماسيميليانو أليغري أن يضعه هدفا نصب عينيه قبل المباراة.

ولا يعاني الفريق الإيطالي سوى من غياب اللاعب الكرواتي الشاب ماركو بياكا، في حين يجب على الكولومبي خوان كوادرادو والكرواتي الآخر ماريو ماندزوكيتش والألماني سامي خضيرة، أن يحذروا من تلقي بطاقات صفراء، لأنهم مهددين بالغياب عن المباراة نصف النهائية في حال تأهل يوفنتوس.

أما التشكيلة المتوقعة لأبناء مدينة تورينيو الإيطالية، فمن المتوقع ان تأتي على شكل 4-3-3، بوجود جيانلويجي بوفون كحارس مرمى، بالإضافة إلى جورجيو كيليني وليوناردو بونوتشي وأليكس ساندرو وداني ألفيس في خط الدفاع، وميراليم بيانيتش وخضيرة وكوادرادو في خط الوسط، وباولو ديبالا وغونزالو هيغواين وماندزوكيتش في خط الهجوم.

وعن هذه المباراة قال أليغري "يجب علينا أن نكون أذكياء ونعرف متى ندافع ومتى نهاجم، أعتقد أن برشلونة لم يتغير كثيرا خلال أسبوع، ولكن يبقى لديهم الحافز والقدرة ونحن نعلم ذلك من مباراة تورينو، يجب أن نكون أذكياء ومركزين وعمليين، كما يجب ألا نفكر بما تشير إليه النتيجة"، حسب تعبيره.

برشلونة و "ريمونتادا" منتظرة

لم تنس جماهير برشلونة ما حدث قبل شهر تقريبا في ملعب "كامب نو"، حين قلب الفريق الكتالوني تأخره بأربعة أهداف في مباراة الذهاب إلى انتصار بسداسية مقابل هدف وحيد في الإياب، ليعبر إلى ربع النهائي في ما يشابه المعجزة الكروية، ولكن كيف يمكن لهذا الأمر أن يحدث مجددا مع يوفنتوس؟

يجب أن يقدم برشلونة مباراة خرافية في "كامب نو"، إذ على المدرب الإسباني لويس إنريكي أن يعود لخطة 4-3-3، وألا يغامر باللعب بخطة 3-4-3، كما يجب ألا يعتمد على الفرنسي جيريمي ماثيو في قلب الدفاع ولا على البرتغالي أندريه غوميز في خط الوسط، لأن اللاعبان لا يمران بأفضل فتراتهما بسبب الانتقادات التي طالتهما في الأسابيع الماضية.

أما مثلث الـ "MSN"، والذي يضم ليونيل ميسي ونيمار جونيور ولويس سواريز، فعليه ان يكون في أفضل حالاته من أجل تحقيق معجزة أخرى، إذ سيلعب هذا الثلاثي الدور الأكبر في تحديد إن كان برشلونة قادرا على العودة من بعيد أم لا، كما يجب أن يقدم لاعبو الوسط بقيادة أندريس إنييستا وإيفان راكيتيتش وسيرجيو بوسكيتس مباراة مثالية على الصعيدين الدفاعي والهجومي.

أما تشكيلة برشلونة المتوقعة لهذه المباراة فستتكون من الألماني مارك أندريه تير شتيغن في حراسة المرمى، بالإضافة إلى جوردي ألبا وسرجي روبيرتو وجيرارد بيكيه وخافيير ماسكيرانو في خط الدفاع، مع بوسكيتس وراكيتيتش وإنييستا في وسط الميدان، وميسي ونيمار وسواريز في الهجوم.

وقال إنريكي عن هذه المواجهة الصعبة "هذا اللقاء يشبه مواجهة باريس سان جيرمان ولكن نظريا علينا أن نسجل أهدافا أقل، قبدلا من اربعة اهداف نحتاج لثلاثة كي نعيد الأمور إلى نقطة الصفر، ولكن يوفنتوس سيكون لديه حظوظه بتسجيل الأهداف لذلك علينا ان نسجل خمسة أهداف"

وطالب المدرب الإسباني جماهير فريقه ألا تغادر عند الدقيقة 80، لانهم شيئا ما سيفوتهم، مشددا إلى أن أمامهم فرصة لمشاهدة ليلة تاريخية أخرى.