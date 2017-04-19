دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) --اكتسح ريال مدريد ضيفه بايرن ميونخ برباعية مقابل هدفين في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، ليعبر إلى نصف النهائي كثاني فريق إسباني بعد جاره أتلتيكو مدريد، ولكن المباراة التي أقيمت في ملعب "سانتياغو برنابيو" أثارت الكثير من الجدل التحكيمي، بسبب اجتساب هدفين غير صحيحيين للريال بالإضافة إلى حالة طرد مشكوك في صحتها للاعب بايرن ميونخ التشيلي أرتورو فيدال، نلقي نظرة على هذه الأخطاء، لنجيب على السؤال المطروح: هل ما حدث الثلاثاء فضيحة تحكيمية أم لا؟

أدار الحكم المجري الشهير فيكتور كاساي موقعة الريال والبايرن، ولكن لم يكن أحد يتوقع أن يقوم بإدارة المباراة بهذا السوء الذي ظهر به، فتغاضى عن عدد من الإنذارات في الشوط الأول خصوصا على اللاعب البرازيلي لريال مدريد، كاسيميرو، الذي قام بعدة تدخلات تستحق تلقي إنذارات دون أن يشهر له الحكم بطاقة صفراء واحدة.

أما الكارثة الكبرى فكانت في الشوط الثاني من المباراة والأشواط الإضافية والتي شهدت حالات غيرت مسار المباراة وحددت هوية المتأهل.

طرد فيدال

تلقى فيدال إنذارا في بداية الشوط الأول من المباراة وقام بتدخل آخر استحق عليه إنذارا آخر لكن الحكم لم يحرك ساكنا، حتى الشوط الثاني وعند الدقيقة 83 قام اللاعب التشيلي بتدخل شرعي على الكرة دون أن يقوم بتدخل عنيف على لاعب الريال الشاب ماركو أسينسيو ليقوم الحكم بطرده، بطريقة أثارت ذهول الجميع.

وعن هذه اللقطة قال اللاعب التشيلي بعد المباراة "لا يمكن لهذه السرقة أن تحدث في دوري أبطال أوروبا لقد كانت واضحة بشكل ملحوظ وقد بدأت تجعلك تشك في المباراة ككل"، حسب تعبيره.

هدفين غير شرعيين لرونالدو

اظهرت الإعادة التلفزيونية أن هدفي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الثاني والثالث لريال مدريد، غير شرعيين، إذ كان رونالدو متسللا بشكل واضح في الهدف الثاني الذي قلب المباراة لصالح الريال في نهاية الشوط الإضافي الأول، بعد أن كانت النتيجة تشير إلى تقدم البايرن بهدفين مقابل هدف وحيد.

أما الهدف الثالث لرونالدو وللريال، فجاء أيضا من وضعية تسلل بعد أن نجح البرازيلي مارسيلو في التوغل بن مدافعي البايرن وأعطى كرة للاعب البرتغالي الذي كان حينها في وضعية تسلل واضحة أيضا لأنه كان يسبق الكرة وكان أقرب لاعب إلى مرمى الفريق البافاري.

تغيير نتيجة المباراة

لو كان كاساي في مستواه بمباراة الثلاثاء، لكانت النتيجة أشارت إلى فوز البايرن بهدفين مقابل هدف وحيد وكان سيكمل المباراة مكتمل الصفوف، فكان يجب أن يذهب اللقاء إلى ركلات الترجيح ويتم الحسم فيها، بصرف النظر عن انفراد صريح للاعب البولندي روبيرت ليفاندوفسكي تم احتسابه كحالة تسلل غير صحيحة من قبل الحكم المساعد كذلك.

ردود فعل مدربي الفريقين

قال المدرب الإيطالي للبايرن كارلو أنشيلوتي "ما أستطيع قوله هو ان الحكم قدم مباراة سيئة، لقد تحدثت إليه وقلت له لقد قمت بعمل جيد"، متهكما على قرارات كاساي الخاطئة.

من جانبه قال مدرب الريال زين الدين زيدان "لقد تحدثت مع أنشيلوتي وانتهى الأمر، أنا لا أتحدث عن التحكيم، كل شيء يمكن أن يحدث"، وأضاف "تحدثت مع كارلو عن شيء آخر هل كانت بطاقة الصفراء الثانية صحيحة أم لا أو كانت الأهداف صحيحة، لقد استحقينا التأهل في مباراتي الذهاب والإياب"، حسب تعبيره.

من جانبها، أشارت صحيفة "ماركا" المقربة من ريال مدريد إلى أن لاعبي الفريق البافاري وعلى رأسهم فيدال وليفاندوفسكي والإسباني تياغو ألكنتارا ذهبوا إلى غرفة الحكم واعترضوا على قراراته.