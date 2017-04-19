دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ريال مدريد لاكتساح ضيفه بايرن ميونخ برباعية مقابل هدفين في المباراة التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب "سانتياغو برنابيو"، ليفوز بنتيجة ستة أهداف مقابل ثلاثة في مجموع مباراتي الذهاب والإياب ويصبح ثاني المتأهلين إلى نصف النهائي بعد جاره أتلتيكو مدريد الذي أقصى ليستر سيتي بعد ان تعادل معه بهدف لمثله.

جاء الشوط الأول سجالا بين الفريقين، إذ قدم البايرن مستوى مميزا في أول ربع ساعة قبل أن يسيطر الفريق الملكي على الكرة، لكن لم يسجل الفريقين أي هدف خلال الشوط الأول الذي انتهى سلبيا.

لم يكن الشوط الثاني كسابقه، بل جاء جنونيا ومليئا بالإثارة، إذ سيطر الفريق البافري على اللعب ونال ركلة جزاء، ترجمها المهاجم البولندي روبيرت ليفاندوفسكي إلى هدف أول عند الدقيقة 53.

وبينما كان البايرن يسعى لتسجيل الهدف الثاني المؤهل، ظهر رونالدو وسجل هدف التعادل للريال عند الدقيقة 76، لكن قائد الفريق الملكي سيرجيو راموس أعاد الأمل للفريق الألماني حين سجل هدفا بالخطأ في مرمى فريقه عند الدقيقة 77، ليلجأ الفريقين إلى الأشواط الإضافية.

لم يقبل "صاروخ ماديرا" أن ينتهي الشوط الإضافي الأول بنفس نتيجة الشوطين الأصليين، بل ظهر وسجل الهدف الثاني للريال عند الدقيقة 105، لينتهي الشوط الإضافي الأول بتعادل الفريقين بهدفين لمثلهما.

وفي وقت سعى فيه البايرن الذي لعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 84، لتسجيل هدف التأهل، تلقى الهدف الثالث عبر رونالدو، عند الدقيقة 109، قبل أن يختتم اللاعب الإسباني الشاب ماركو أسينسيو، مهرجان أهداف الفريق الملكي عند الدقيقة 112، لتنتهي المباراة برباعية مقابل هدفين، ليتفوق الريال بمجموع المواجهتين بسداسية مقابل ثلاثة أهداف.

من جانبه، أنهى أتلتيكو مدريد مغامرة ليستر سيتي بعد ان تعادل معه بهدف لمثله، ليتفوق عليه بمجموع المباراتين بهدفين مقابل هدف وحيد، ليصل مع جاره إلى المربع الذهبي.