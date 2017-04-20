دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تحطمت آمال برشلونة على صخرة دفاع يوفنتوس بعد أن تعادل معه سلبيا في مباراة إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال اوروبا، ليودع الفريق الكتالوني البطولة بعد أن خسر في مباراة الذهاب بثلاثية نظيفة، في وقت أقصى فيه موناكو الفرنسي مضيفه دورتموند الألماني بعد ان تغلب عليه بثلاثة اهداف مقابل هدف وحيد، ليكمل عقد المتأهلين إلى المربع الذهبي للبطولة الأغلى على مستوى أندية القارة العجوز.

بدأ الشوط الأول بضغط كتالوني كبير على مرةى اليوقي الذي حاول اصطياد برشلونة بهجمة مرتدة لكن دفاع الفريق الكتالوني كان مميزا كما أن الهجوم الكتالوني كان يقوم بالهجمة تلو الأخرى على مرمى الفريق الإيطالي دون أن يسجل أهدافا لينتهي الشوط الأول كما بدأ.

وفي الشوط الثاني، لم يتغير الحال بقي برشلونة مسيطرا على الكرة وشكل العديد من الفرص الخطيرة أمام مرمى الحارس الإيطالي جيانلويجي بوفون، لكن أبناء كتالونيا فشلوا في تسجيل الهدف الذي كان من الممكن أن يسهل مهمتهم.

أما دفاع السدية العجوز فكان رائعا، إذ تكتل في منطقته بطريقة مميزة وقطع العديد من الكرات على مهاجمي برشلونة وأغلق أمامهم المساحات، ليؤكد أن اليوفي يمتلك أقوى دفاعا في القارة الأوروبية، ولتنتهي المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين.

من جانبه، حقق موناكو المفاجاة وأكمل مغامرته في دوري الأبطال بعد أن تغلب على مضيفه دورتموند بثلاثة اهداف مقابل هدفين، إذ سجل اللاعب الفرنسي الشاب كيليان مبابي الهدف الأول لأبناء الإمارة الفرنسية عند الدقيقة الثالثة، قبل أن يضيف النمر الكولومبي راداميل فالكاو الهدف الثاني عند الدقيقة 17، لينتهي الشوط الأول بهدفين نظيفين لموناكو.

وفي الشوط الثاني، قلص الفريق الألماني الفارق عبر النجم الألماني ماركو رويس عند الدقيقة 48، لكن الفرنسي فالير جيرمان أطلق رصاصة الرحمة على أحلام دورتموند بتسجيله الهدف الثالث عند الدقيقة 81، لتنتهي المباراة بثلاثة اهداف مقابل هدف وحيد لصالح الفريق الفرنسي.

وبهاتين النتيجتين، اكتمل عقد المتأهلين إلى نصف نهائي البطولة الأوروبية، بوصول ريال مدريد وأتلتيكو مدريد ويوفنتوس وموناكو، وستسحب قرعة هذا الدور الجمعة في مدينة نيون السويسرية.