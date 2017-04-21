دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – حقق الزعيم السعودي، الهلال، لقب دوري جميل للمحترفين، الدوري السعودي، للمرة الـ14 في تاريخه واللقب الغائب منذ ست سنوات، بعد أن فاز على الشباب بهدفين مقابل هدف وحيد ليحسم البطولة لصالحه قبل جولتين من نهاية الموسم، بوصوله للنقطة الـ60.

فعلى أرضية ملعب الملك فهد الدولي في العاصمة السعودية، الرياض، تقدم الهلال أولا عبر المهاجم السوري عمر خريبين عند الدقيقة 13، بعد ان احتسب له الحكم الإنجليزي مارك كلاتنبرغ ركلة جزاء.

وعند الدقيقة 31 سجل الشباب التعادل عبر اللاعب عبد المجيد الصليهم، قبل أن يعود الزعيم ويسجل هدف الفوز عبر محترفه البرازيلي كارلوس إدواردو عند الدقيقة 35.

لم يتغير الحال في الشوط الثاني رغم محاولات الهلال المتكررة لتسجيل الهدف الثالث ومرتدات الشباب التي لم تثمر عن هدف التعادل، لتنتهي المباراة بهدفين للزعيم مقابل هدف للذئب.

وبهذه النتيجة وصل الهلال إلى نقطته رقم 60 ليبتعد بفارق 11 نقطة عن أقرب ملاحقيه، النصر، مع تبقي مباراة غير مؤثرة على اللقب للأخير، ويحسم الهلال اللقب رقم 14 بتاريخه.

وكان آخر لقب حققه الفريق الهلالي عام 2011، ليكون هذا اللقب هو الأول لعدد كبير من لاعبي الزعيم، الذين لم يسبق لهم أن حققوا هذا اللقب مع النادي أو مع اندية أخرى.