دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أسفرت قرعة الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا، والتي سحبت في مقر الاتحاد الاوروبي لكرة القدم في مدينة نيون السويسرية عن "ديربي مدريد" الذي سيجمع ريال مدريد وجاره أتلتيكو مدريد، في حين سيلتقي يوفنتوس الإيطالي بنظيره موناكو الفرنسي، في وقت أسفرت فيه قرعة المربع الذهبي للدوري الأوروبي عن مواجهة مانشستر يونايتد وسيلتا فيغو الإسباني، في حين سيواجه أياكس الهولندي نظيره ليون الفرنسي.

ففي دوري الأبطال، ستجمع المباراة الأولى في نصف النهائي قطبي العاصمة الإسبانية، إذ سيستضيف ملعب "سانتياغو برنابيو" مباراة الذهاب بين الفريقين في الثاني من مايو/أيار المقبل، في حين ستقام مباراة الإياب على أرضية ملعب "فيسنتي كالديرون" في 10 من نفس الشهر.

أما المباراة الثانية في نصف نهائي دوري الأبطال فستجمع بين موناكو الذي سيلعب مباراة الذهاب على أرضه، ملعب "لويس الثاني"، في 3 مايو/أيار، ويوفنتوس الذي سيلعب مباراة الإياب على أرضه، ملعب "يوفنتوس أرينا" في 9 مايو/أيار.

وفي بطولة الدوري الأوروبي سيواجه مانشستر يونايتد نظيره سيلتا فيغو، إذ ستقام مباراة الذهاب في 4 مايو/أيار، على أرضية ملعب "بالايدوس" في حين ستقام مباراة الإياب في 11 من نفس الشهر على أرضية ملعب "أولد ترافورد".

بالمقابل، وقع أياكس الهولندي في مواجهة ليون الفرنسي، إذ ستقام مباراة الذهاب على أرضية ملعب "أمستردام أرينا" في 4 مايو/أيار، في وقت ستلعب فيه مباراة الإياب على أرضية ملعب "الأضواء" في مدينة ليون في 11 من نفس الشهر.

وهذه هي ثاني مناسبة يلتقي فيها الريال وأتلتيكو في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد نسخة موسم 1958/1959 والتي لعب فيها الفريقان ثلاث مباريات بعد أن انتهت مباراة الذهاب بفوز ريال مدريد بهدفين مقابل هدف وحيد، في حين فاو الأتلتيكو في الإياب بهدف نظيف، لتقام مباراة إعادة بينهما فاز فيها الريال بهدفين مقابل هدفين.

ومثل ديربي مدريد، هذه هي المرة الثانية، التي يلتقي فيها موناكو بيوفنتوس في نصف النهائي بعد نسخة عام 1997/1998، حين فاز اليوفي بمجموع 7-3 بالمباراتين، وتاهل للنهائي لكنه خسر من ريال مدريد.