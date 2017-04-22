دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – يحل برشلونة ضيفا على غريمه التقليدي، ريال مدريد، في مباراة "الكلاسيكو" التي ستقام ضمن مباريات الجولة 33 من دوري الدرجة الأولى الإسباني، نضع الفريق الكتالوني تحت المجهر قبل هذه المواجهة التي ستحدد بشكل كبير مصير لقب "الليغا" خلال الموسم الحالي.

أرقام برشلونة خلال الموسم الحالي من "الليغا"

لعب الفريق الكتالوني 32 مباراة خلال الموسم الحالي في الليغا، فاز في 22 مباراة، وخسر في أربع مناسبات وحدث التعادل في ست مواجهات، سجل الفريق الكتالوني 91 هدفا خلال هذه المباريات، وهو الهجوم الأقوى في الدوري وتلقت شباكه 30 هدفا ليمتلك ثالث أقوى دفاع خلف أتلتيكو مدريد وفياريال.

كان أسوأ شهر مر فيه العملاق الكتالوني خلال الموسم الحالي، هو شهر سبتمبر/أيلول إذ خسر فيه برشلونة 5 نقاط، في حين كان أفضل شهر في الليغا لبرشلونة هو شهر فبراير/ شباط الذي لم يخسر فيه الفريق أي نقطة.

سدد الفريق الكتالوني 428 تسديدة خلال الموسم الجاري وكان النجم الأرجنتيني ليونيل مييسي أفضل المسددين برصيد 105 تسديدات، أما التمريرات فوصلت إلى 19 ألف و698 تمريرة، وكان أكثر اللاعبين تمريرا للكرات هو النجم الإسباني سيرجيو بوسكيتس برصيد 1667 تمريرة.

لعب برشلونة 2880 دقيقة خلال الموسم الحالي، وكان أكثر اللاعبين مشاركة هو الحارس الألماني مارك اندريه تير شتيغن الذي لعب 2700 دقيقة في الليغا.

تلقى أبناء كتالونيا 67 بطاقة صفراء خلال الموسم الحالي، وكان أكثر اللاعبين حصولا على إنذارات هو بوسكيتس برصيد ثماني بطاقات، في حن تحصل لاعبو برشلونة على بطاقة حمراء وحيدة نالها البرازيلي نيمار جونيور في مباراة ملقا وقد يتغيب بسببها عن الكلاسيكو.

أرقام برشلونة في "كلاسيكو إبريل"

يبتسم الكلاسيكو الذي يقام في شهر إبريل/نيسان لبرشلونة في العادة، إذ فاز الفريق الكتالوني في ثماني مباريات من أصل 22 مباراة أقيمت في هذا الشهر بينه وبين الريال والذي فاز في ست مباريات وحدث التعادل في ثماني مواجهات.

سجل الفريق الكتالوني 30 هدفا في "كلاسيكو إبريل" في مرمى الريال، في حين استقبلت شباكه 24 هدفا، ليؤكد تفوقه على الريال في الكلاسيكو الذي يقام في هذا الشهر.

أرقام الفريق الكتالوني في "كلاسيكو البرنابيو"

خاض برشلونة 86 كلاسيكو على أرضية ملعب "سانتياعو برنابيو"، فاز الفريق الكتالوني في 19 مباراة، وخسر في 52 لقاء وحدث التعادل في 15 مواجهة، في الوقت الذ فاز فيه الريال على برشلونة في 20 مواجهة على أرضية ملعب "كامب نو"، ما يعني ان فوز برشلونة الأحد سيجعله يعادل رقم الريال بعدد الانتصارات خارج الأرض.