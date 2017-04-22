دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – بلغ تشيلسي نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بعد أن أقصى نظيره توتنهام هوتسبرز، وهزمه بأربعة أهداف مقابل هدفين، ليثبت "أسود غرب لندن" أنهم يقدمون موسما استثنائيا بعد أن تصدروا الدوري الإنجليزي الممتاز وصل إلى نهائي هذه البطولة.

فعلى أرضية ملعب "ويمبلي" الشهير في العاصمة البريطانية، لندن، تقدم تشيلسي مبكرا عبر لاعبه البرازيلي ويليان، عند الدقيقة الخامسة من ركلة حرة مباشرة، قبل أن يتعادل توتنهام عبر مهاجمه الإنجليزي هاري كين، عند الدقيقة 18، برأسية ذكية ومميزة.

وقبل نهاية الشوط الأول، تحصل تشيلسي على ركلة جزاء، مشكوك في صحتها، ترجمها ويليان للهدف الثاني لفريقه، لينتهي الشوط الأول بهدفين لـ "البلوز" مقابل هدف وحيد لـ "السبيرز".

وفي الشوط الثاني، تعادل توتنهام عبر النجم الإنجليزي دلي ألي، عند الدقيقة 52، لكن البلجيكي المتميز والذي دخل بديلا، إيدين هازارد، عاد وتقدم لتشيلسي عند الدقيقة 75، قبل أن يختتم زميله نيمانيا ماتيتش مهرجان أهداف الأسود بالهدف الرابع، الذي جاء بتسديدة رائعة سكنت شباك الحارس الفرنسي هوغو لوريس، لتنتهي المباراة برباعية لتشيلسي مقابل هدفين لتوتنهام.

وبهذه النتيجة، بلغ أبناء المدرب الإيطالي انتونيو كونتي، إلى نهائي البطولة الأعرق في بريطانيا، لينتظر الفائز من مباراة مانشستر سيتي وأرسنال والتي ستقام الأحد.