دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – يستضيف ملعب "سانتياغو برنابيو" في العاصمة الإسبانية، مدريد، كلاسيكو إسبانيا والعالم رقم 174 على مستوى الدوري الإسباني، الأحد. كيف هي وضعية الفريق المستضيف والذي يتصدر "الليغا"، قبل المباراة المنتظرة على مستوى العالم؟

أرقام الريال في الدوري خلال الموسم الحالي حتى الآن

لعب الفريق الملكي 31 مباراة خلال الموسم الحالي، فاز في 23 منها، وهو أكثر فرق الدوري تحقيقاً للانتصار خلال الموسم الحالي، وتعادل في ست مناسبات وخسر في مباراتين، ليحقق 75 نقطة محتلاً الصدارة بفارق ثلاث نقاط عن برشلونة مع تبقي مباراة مؤجلة له أمام سيلتا فيغو.

سجل الريال 82 هدفاً وهو ثاني أقوى هجوم في الدوري بعد برشلونة، وتلقت شباكه 33 هدفاً، ليكون رابع أقوى دفاع في "الليغا" بعد أتلتيكو مدريد وفياريال وبرشلونة.

مرّ الريال بأسوأ فتراته خلال الموسم الحالي في شهري يناير/ كانون ثاني، وفبراير/ شباط، إذ خسر فيهما أمام إشبيلية وفالنسيا على التوالي بنتيجة 2-1، وذلك بعد عودته من اليابان متوجاً بلقب كأس العالم للأندية لتحل عليه لعنة هذه البطولة، لكنه سرعان ما استفاق واستعاد طريق الانتصارات.

أما في شهري مارس/ أذار و إبريل/ نيسان، خسر الريال أربع نقاط بعد أن تعادل مع لاس بالماس مطلع الشهر الأول ومع أتلتيكو مدريد مطلع الشهر الثاني.

سدد لاعبو الريال 419 تسديدة خلال الموسم الحالي، وكان النجم البرتغالي كرستيانو رونالدو أكثر المسددين برصيد 108 تسديدات، كما لعب نجوم الفريق الملكي 16631 تمريرة، وكان أكثر الممرين هو النجم الألماني توني كروس برصيد 1727 تمريرة.

أما على المستوى الانضباطي فنال لاعبو الريال 62 بطاقة صفراء، وبطاقة حمراء واحدة، وكان اللاعب الإسباني داني كرفخال أكثر من تحصل على بطاقات صفراء برصيد 10 بطاقات، في حين تحصل اللاعب الويلزي غاريث بيل على البطاقة الحمراء الوحيدة.

لعب الفريق الملكي 2790 دقيقة خلال الموسم الحالي، وكان رونالدو أكثر اللاعبين مشاركة، إذ خاض 2100 دقيقة مع الفريق، كما أنه هداف الفريق برصيد 19 هدفاً.

أرقام الفريق الملكي في "كلاسيكو إبريل"

لعب الفريقان 22 كلاسيكو في إبريل/ نيسان، فاز الريال في ست مواجهات عبر التاريخ، كان آخرها في مباراة الموسم الماضي على أرضية ملعب "كامب نو" في برشلونة، مقابل ثمانية انتصارات لبرشلونة وحدث التعادل في ثماني مواجهات.

سجل الريال 24 هدفاً في "كلاسيكو إبريل" واستقبلت شباكه 30 هدفاً، ما يدل على أن هذا الشهر لا يبتسم للفريق الملكي في الكلاسيكو بقدر ما يبتسم لأبناء كتالونيا.

أرقام الريال في "كلاسيكو برنابيو"

أقيم الكلاسيكو على أرضية ملعب "سانتاغو برنابيو" في الدوري الإسباني، 86 مرة، فاز الريال في 52 منها وخسر في 19 مباراة وحدث التعادل 15 مرة بين ريال مدريد وبرشلونة.

أما آخر عشر مباريات أقيمت على هذا الملعب فابتسمت في معظمها لبرشلونة، إذ فاز أبناء كتالونيا في خمس مواجهات مقابل ثلاثة انتصارات للريال وحدث التعادل مواجهتين.