دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – احتل النجم المصري محمد صلاح قائمة أفضل صانعي الأهداف في الدوري الإيطالي، متفوقا على عدد من النجوم على رأسهم السلوفاكي ماريك هامسيك والإيطالي انتونيو كاندريفا، ليؤكد صلاح مجددا أنه من طينة الكبار في الكرة الأوروبية، وذلك وفقا لما نشره نادي روما الإيطالي عبر موقعه الرسمي.

وقام الفرعون المصري بصناعة تسعة أهداف خلال 1990 دقيقة شارك فيها مع فريقه خلال الموسم الحالي لـ "الكالتشيو" المعروف بصلابة دفاعه حتى مع تراجع مستوى أنديته.

أما صاحب المركز الثاني، فكان لاعب ميلان، الإسباني سوسو، الذي صنع تسعة أهداف أيضا ولكنه شارك في 2431 دقيقة مع "الروسونيري".

واحتل لاعب وسط لاتسيو، البرازيلي فيليبي أندرسون، المركز الثالث برصيد تسعة أهداف مصنوعة خلال 2526 دقيقة شارك فيها مع نسور العاصمة الإيطالية، روما.

من جانبه، جاء نجم نادي نابولي، هامشيك، في المركز الرابع، إذ قام بصناعة تسعة اهداف خلال 2603 دقيقة لعب فيها مع أبناء الجنوب الإيطالي.

أما نجم نابولي الآخر، خوسيه كاييخون، فاحتل المركز الخامس، ولحق به الصربي آدم ليايتش، في حين جاء السلوفيني فالتر بيرسا سابعا، وكاندريفا ثامنا، ونجم إنتر ميلان الآخر ماورو إيكاردي، تاسعا، والبولندي بيوتر زيلينكسي عاشرا.

يذكر أن صلاح أثبت أنه يستحق أن يكون ضمن أفضل لاعبي الدوري الإيطالي بعد الإضافة التي قدمها لروما منذ قدومه من نادي تشيلسي بعد فترة إعارته إلى فيورنتينا إلى ذئاب روما.