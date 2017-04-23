دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- لحق أرسنال بجاره تشيلسي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بعد أن أقصى مانشستر سيتي في المباراة نصف النهائية التي أقيمت على أرضية ملعب "ويمبلي"، ليتأكد انتهاء الموسم بالنسبة للمدرب الإسباني للسيتي، بيب غوارديولا، بدون ألقاب للمرة الأولى في تاريخه منذ أن أصبح مدربا في عالم كرة القدم.

تقدم السيتي أولا عبر النجم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو، عند الدقيقة 62 من عمر اللقاء، قبل أن يتعادل أرسنال عبر اللاعب الإسباني ناتشو مونريال عند الدقيقة 72، لينتهي الوقت الأصلي للمباراة ويلعب الفريقان شوطين إضافيين.

وفي الشوط الإضافي الأول، خرج أغويرو مصابا ووجه ضربة قوية لفريقه الذي ظهر عاجزا هجوميا بعد خروجه، ليتلقى الهدف الثاني عبر النجم التشيلي أليكسيس سناشيز عند الدقيقة 100، وينتهي الشوط الإضافي الأول بتقدم "المدافع" بهدفين مقابل هدف وحيد.

لم يتغير الحال في الشوط الإضافي الثاني، إذ حاول "المواطنون" تسجيل هدف التعادل، لكنهم لم ينجحوا في ذلك، لتنتهي المباراة بهدفين مقابل هدف وحيد لصالح أرسنال.

وبهذا الفوز، حافظ أرسنال على آماله بتحقيق لقب خلال الموسم الحالي بعد أن أصبح فوزه بالدوري الإنجليزي الممتاز شبه مستحيل، وخرج من دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونخ الألماني.

بالمقابل، خرج السيتي من الموسم الحالي دون تحقيق ألقاب، وهو الموسم الأول الذي يخرج فيه غوارديولا دون تحقيق أي لقب منذ أن دخل عالم التدريب في كرة القدم.