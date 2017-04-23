دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن نادي برشلونة غياب نجمه البرازيلي نيمار دا سيلفا عن موقعة "الكلاسيكو" المنتظرة، الأحد، على أرضية ملعب "سانتياغو برنابيو" وذلك بسبب عدم تلقيه ردا من محكمة التحكيم الرياضي "كاس" بشأن مدة إيقاف اللاعب بعد أن طرد في مباراة ملقا قبل أسبوعين في الدوري الإسباني، ليقرر الفريق الكتالوني عدم المغامرة بإشراك جناحه تجنبا لفرض عقوبات عليه.

وقال النادي عبر موقعه الرسمي "لن يكون ممكنا لمدرب برشلونة أن يعتمد على اللاعب الموقوف نيمار جونيور والذي قرر النادي عدم استدعائه نظرا لعدم تلقيه ردا من محكمة التحكيم الرياضي"، حسب تعبير النادي.

وسيغيب أيضا عن تشكيلة الفريق الكتالوني في الكلاسيكو كلا من البرازيلي رافينيا والإسباني أليكس فيدال الذي سيسافر مع بعثة الفريق إلى مدريد بهدف دعم زملائه، كما سيتخلف المدافع الفرنسي جيريمي ماثيو عن الفريق بسبب عدم شفائه من إصابة في قدمه اليمنى.

من جانبه، عاد النجم التركي أردا توران إلى صفوف الفريق وشملته التشكيلة المستدعاة للمواجهة، بعد ان غاب لفترة طويلة بسبب الإصابة التي تعرض لها في وقت سابق خلال الموسم الحالي.

ونظرا لهذه الظروف، ستتكون تشكيلة الفريق التي سافرت إلى العاصمة الإسبانية من الحارس الألماني مارك أندريهي تير شتيغن ونظيره الهولندي غاسبر سيليسين والإسباني جيرارد بيكيه والأرجنتيني خافيير ماسكيرانو والفرنسي سامويل أومتيتي والإسباني جوردي ألبا ومواطنه سيرجي روبيرتو، والبرتغالي أندريه غوميز والإسباني دينيس سواريز ومواطنه اندريس إنييستا، والإسباني الآخر سيرجيو بوسكيتس، والكرواتي إيفان راكتيتيش، والتركي أردا توران والفرنسي لوكاس ديني، والأرجنتيني ليونيل ميسي والاوروغواني لويس سواريز والإسباني باكو ألكاسير ومواطنه الشاب كارليس ألينيا.

يذكر أن هذا هو الكلاسيكو الاول الذي سيغيب عنه نيمار منذ قدومه إلى برشلونة من نادي سانتوس البرازيلي في موسم 2013/2014، إذ شارك في ثماني مباريات بين ريال مدريد وبرشلونة منذ قدومه للفريق الكتالوني وسجل ثلاثة أهداف.