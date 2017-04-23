دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – يلتقي برشلونة بغريمه ريال مدريد في كلاسيكو الدوري رقم 174، واضعا نصب عينيه كسر بعض الأرقام، ففي حال تسجيل اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي لهدف سيجعله يفض الشراكة مع مواطنه ألفريدو دي ستيفانو، ليصبح الهداف التاريخي لكلاسيكو الدوري، إذ يملك الثنائي حاليا 14 هدفا، في حين سيعني فوز برشلونة معادلة رقم الريال بعدد الانتصارات خارج القواعد، إذ فاز الفريق الملكي على أرضية ملعب "كامب نو" في 20 مناسبة، وانتصر برشلونة في 19 مناسبة على أرضية ملعب "سانتياغو برنابيو"، في وقت سيعني فيه فوز الريال الاقتراب من حسم لقب الدوري، كما سيوسع الفارق التاريخي بعدد النتصارات بينه وبين برشلونة.
بالأرقام...كل ما تحتاج معرفته عن "كلاسيكو الليغا" بين ريال مدريد وبرشلونة
كل ما تحتاج لمعرفته عن "كلاسيكو الليغا"
رياضة
آخر تحديث منذ ساعتين و51 دقيقة.
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