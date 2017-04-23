دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يستضيف ملعب "سانتياغو برنابيو" مباراة "الكلاسيكو" بين ريال مدريد وبرشلونة، ضمن مباريات الجولة 33 من دوري الدرجة الأولى الإسباني، تابعوا تغطيتنا المباشرة لهذه الموقعة الحاسمة في مسار "الليغا" خلال الموسم الحالي.

نهاية المباراة

الدقيقة 91: ميسي يفتل ريال مدريد بالهدف الثالث ويسجل هدفه رقم 500 مع برشلونة

الدقيقة 88: تير شتيغن ينقذ كرة محققة لأسينسيو

الدقيقة 85: رودريغيز يسجل التعادل لريال مدريد

الدقيقة 82: نافاس ينقذ تسديدة صاروخية من ميسي

الدقيقة 79: نافاس ينقذ كرة مستحيلة من بيكيه

الدقيقة 76: راموس يطرد بعد تدخل عنيف على ميسي

الدقيقة 74: رونالدو يسدد كرة في يدي تير شتيغن

الدقيقة 72: راكيتيش يسجل هدف التقدم لبرشلونة

الدقيقة 71: تير شتيغن ينقذ فرصة محققة لأسينسيو

الدقيقة 69: خروج ألكاسير ودخول غوميز من جانب برشلونة

الدقيقة 69" خروج كاسيميرو ودخول كوفاسيتش من الريال

الدقيقة 67: نافاس ينقذ إنفراد لسواريز

الدقيقة 66: رونالدو يضيع كرة سهلة جدا أمام مرمى برشلونة

الدقيقة 65: مقصية من رونالدو تذهب إلى خراج أرضية الملعب

الدقيقة 58: نافاس ينقذ رأسية صاروخية من بيكيه

الدقيقة 56: كرة من ميسي تعلو عارضة الريال

الدقيقة 55: ألكاسير يضيع إنفراد صريح لبرشلونة ينقذه نافاس

الدقيقة 53: تير شيتغن ينقذ كرة مستحيلة من بنزيما

الدقيقة 47: تير شتيغن ينقذ تسديدة رائعة من توني كروس

الدقيقة 46: بيكيه ينقذ كرة خطرة جدا لريال مدريد

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

الدقيقة 47: ميسي يضيع كرة أمام المرمى الخالي

الدقيقة 42: فرصة خطرة لبرشلونة يهدرها ألبا

الدقيقة 40: تسديدة مميزة من ميسي تمر بجانب قائم الريال الأيمن

الدقيقة 38: خروج بيل ودخول ماركو أسينسيو من جانب الريال

الدقيقة 37: خروج بيل مصابا من جانب ريال مدريد

الدقيقة 35: تسديدة من مودريتش ينقذها تير شتيغن

الدقيقة 32: ميسي يسجل التعادل لبرشلونة ويصبح الهداف التاريخي لكلاسيكو الليغا بـ 15 هدفا

الدقيقة 27: هدف لريال مدريد عبر كاسيميرو

الدقيقة 27: ركنية لريال مدريد

الدقيقة 23: تسديدة طائشة من رونالدو تعلو مرمى برشلونة

الدقيقة 21: بيل يضيع انفرادا صريحا لريال مدريد

الدقيقة 20: ميسي يسقط أرضا وفمه ينزف دما

الدقيقة 19: صاروخ من رونالدو ينقذه تير شتيغن

الدقيقة 18: فرصة ضائعة لبرشلونة عن طريق سواريز

الدقيقة 17: كرة خطرة من بنزيما تنتهي بين تير شتيغن

الدقيقة 11: بطاقة صفراء لكاسيميرو من جانب ريال مدريد

الدقيقة 10: تسديدة مميزة من سواريز تمر بجانب القائم المدريدي الأيمن

الدقيقة 5: تسديدة خطرة من رونالدو تنتهي بين يدي تير شتيغن

الدقيقة 3: ضغط مدريدي هائل على مرمى برشلونة

الدقيقة 1: تدخل على رونالدو ومطالبة بركلة جزاء لكن الحكم أشار باستمرار اللعب

بداية المباراة

دخول اللاعبين إلى أرضية الملعب

دخول لاعبي برشلونة إلى أرضية الملعب للإحماء

لاعبو ريال مدريد يدخلون للإحماء

تشكيلة ريال مدريد:

نافاس- مارسيلو- كارفخال- راموس- ناتشو- مودريتش- كروس- كاسيميرو- بيل- بنزيما- رونالدو

تشكيلة برشلونة:

تير شتيغن- ألبا- بيكيه- اومتيتي- روبيرتو- بوسكيتس- إنييستا- راكيتيتش- ميسي- سواريز- ألكاسير