دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن إقامة مباراة السوبر السعودي، والتي تجمع بين بطل الدوري وبطل كأس الملك، في العاصمة الإماراتية، أبوظبي، وذلك في تجربة أولى للكرة السعودية بعد إقامة النسختين الماضيتين من السوبر في بريطانيا، وذلك وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقال رئيس الاتحاد السعودي الدكتور عادل بن محمد عزت، على هامش توقيع عقد الرعاية مع مجلس أبوظبي الرياضي، إن هذه الخطوة تهدف إلى "إبراز القيمة الفنية لكرة القدم ونشرها على المستوى الخليجي".

وأشار عزت إلى أن إقامة المباراة في أبوظبي له أبعاد تتجاوز كرة القدم معبرا عن فخره بالعلاقة التي تجمع السعودية والإمارات، ومشددا في الوقت نفسه على أن إقامة المباراة في أبوظبي كان أفضل خيار على مستوى الدخل المادي بين الخيارات الأخرى.

بالمقابل، وعد الامين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، عارف العواني، أن يكون تنظيم هذه المباراة مميزا نظرا لأهميتها، وتمنى أن تكون تجربة إقامة السوبر ناجحة على جميع المقاييس.

يذكر أن هذا اللقاء أقيم في بريطانيا خلال العامين الماضيين، إذ أقيم في المرة الأولى على أرضية ملعب "لوفتس رود"، وفي ملعب "كرافين كوتاج" في المرة الثانية.