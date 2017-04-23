دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يلتقي ريال مدريد بضيفه برشلونة، مساء الأحد، في مباراة "الكلاسيكو" المنتظرة على أرضية ملعب "سانتياغو برنابيو"، في مواجهة خاصة بين المدربين الحاليين للفريقيين واللاعبين السابقين.

ويقود المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، الريال في هذه المباراة بعد أن كان لاعبا للفريق الملكي وسجل عددا من الاهداف في مرمى برشلونة، في حين يقود المدرب الإسباني لويس إنريكي الكادر الفني لبرشلونة، وهو الذي لعب للفريقين لكنه كان قائدا لبرشلونة وسجل هدفا في مرمى فريقه السابق واحتفل. وفي هذا الفيديو يمكنكم مشاهدة أهداف زيدان وإنريكي في مرمى برشلونة والريال على التوالي.