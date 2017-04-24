دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تغلب الزعيم الإماراتي، نادي العين، على مضيفه "ذوب آهن" الإيراني بثلاثية نظيفة، ليخطف صدارة المجموعة الثالثة من الأهلي السعودي، الذي خسر أمام بونيودكور الأوزبكي بهدفين نظيفين، في الوقت الذي تعادل فيه الزعيم السعودي، الهلال، مع نادي "بيروزي" الإيراني، واكتسح الوحدة الإماراتي ضيفه الريان القطري بخماسية مقابل هدف وحيد، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

إذ على أرضية ملعب "فولاد شهر"، في العاصمة الإيرانية، طهران، تقدم الزعيم البنفسجي عند الدقيقة 26 عبر محترفه الكولومبي دانيلو إسبيريا، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق الإماراتي بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني، ظهر النجم الإماراتي عمر عبد الرحمن وسجل الهدف الثاني بطريقة مميزة، عند الدقيقة 60، ليطلق رصاصة الرحمة على الإيرانيين، قبل أن يختتم محمد عبد الرحمن أهداف العين بالهدف الثالث عند الدقيقة 81 وينتزع العين صدارة المجموعة.

وفي المباراة الثانية في المجموعة الثالثة، خسر الأهلي بشكل مفاجئ أمام بونيودكور الأوزبكي، بهدفين نظيفين، ليفرط بالصدارة ويتراجع للمركز الثاني، برصيد ثماني نقاط مقابل تسع للعين وسبع لذوب آهن، وثلاث نقاط لبونيودكور الذي فقد آماله بالتأهل.

من جانبه، تعادل الهلال السعودي سلبياً مع بطل الدوري الإيراني، نادي بيروزي، في المباراة التي أقيمت على أرضية ملعب مجمع السلطان قابوس بن سعيد في العاصمة العمانية، مسقط، لكنه ظل متصدراً بعد خسارة الريان أمام الوحدة.

وخدم الوحدة الإماراتي نظيره الهلال، بعد أن نجح في اكتساح الريان القطري بخماسية مقابل هدف وحيد، إذ تقدم الفريق القطري أولا عبر الإسباني سيرجيو غارسيا عند الدقيقة 21، لكن الوحدة سجل التعادل عبر أحمد العكبري، عند الدقيقة 34، قبل أن يضيف زميله المجري بالازس دزسودزساك، عند الدقيقة 44، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدفين مقابل هدف وحيد.

وفي الشوط الثاني، سجل سلطان الشرجي الهدف الثالث للوحدة عند الدقيقة 52، قبل أن يسجل الأرجنتيني سيباستيان تيغالي الهدف الرابع عند الدقيقة 72 ويختتم خليل الحمادي أهداف الوحدة بالهدف الخامس عند الدقيقة 87، لتنتهي المباراة بخماسية وحداوية مقابل هدف للريان.

وبنتيجتي مباراتي المجموعة الرابعة، بقي الهلال متصدراً برصيد تسع نقاط، مقابل سبع نقاط للريان وست نقاط لبيروزي وأربع نقاط للوحدة، الذي أبقى على حظوظه الضعيفة بالتأهل، إذ بإمكانه خطف المركز الثاني، في حال فوزه على "بيروزي" في الجولة الأخيرة وخسارة الريان أمام الهلال.