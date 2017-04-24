دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – يستضيف ملعب مجمع السلطان قابوس بن سعيد في العاصمة العمانية، مسقط، مباراة الهلال السعودي وبيروزي الإيراني، في مباراة يسعى من خلالها الزعيم السعودي للحفاظ على صدارة المجموعة الرابعة، في وقت يريد فيه الفريق الإيراني انتزاع الصدارة من الهلال، في الوقت الذي سيحل فيه الأهلي السعودي ضيفا على بونيودكور الأوزبكي، في لقاء يطمح من خلاله "الراقي" للاقتراب بشكل كبير من التأهل إلى الدور المقبل، وذلك في إطار مباريات دوري أبطال آسيا.

فبعد أن توج بلقب دوري جميل للمحترفين، الدوري السعودي، يسعى الهلال إلى تحقيق الفوز على الفريق الإيراني، والذي تعادل معه في مباراة الذهاب بهدف لمثله.

ويدخل الزعيم السعودي هذه المباراة واضعا نصب عينه تحقيق النقاط الثلاث التي ستجعله يصل إلى نقطته رقم 11 ويبتعد بصدارة المجموعة الرابعة، في حين يطمح الفريق الإيراني لهزيمة الهلال والوصول إلى النقطة الثامنة والتي ستجعل الفريقين متعادلين بالنقاط.

من جانبه، يحل الأهلي ضيفا ثقيلا على بونيودكور الأوزبكي، والذي ودع البطولة، على أرضية ملعب "بونيودكور"، في لقاء يريد من خلاله "الراقي" الحفاظ على صدارته للمجموعة الثالثة، إذ يسعى الأهلي لتحقيق نقطته رقم 11، للاقتراب بشكل كبير من التأهل إلى الدور القادم في البطولة.

أما الزعيم العيناوي، فيحل ضيفا على ذوب آهن أصفهان الإيراني في ملعب "فولاد شهر"، طامحا لانتزاع فوز ثمين، سيجعله يتجاوز الفريق الإيراني، كما أنه قد خطف صدارة المجموعة في حال تعثر الأهلي أمام بونيودكور.

وفي باقي المباريات، فسيستضيف الوحدة الإماراتي نظيره الريان القطري، في مباراة يطمح فيها "أصحاب السعادة" للخروج من الباب الواسع، بعد أن ودعوا البطولة من الجولة الماضية وفقدوا آمالهم بالتأهل إلى الدور القادم.

بالمقابل، يطمح الريان إلى تحقيق الفوز على الوحدة وانتظار تعثر الهلال، من أجل الانقضاض على الصدارة بوصوله للنقطة رقم 10، في المجموعة الرابعة.