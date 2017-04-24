دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – نجح برشلونة في هزيمة مضيفه ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب "سانتياغو برنابيو" بفضل نجمه الأرجنتيني المتألق ليونيل ميسي والذي سجل هدفين ووصل لهدفه رقم 500 مع برشلونة منذ أن انضم للفريق الكتالوني الأول.

بدأ الريال الشوط الأول بطريقة مميزة، إذ قام بالضغط على برشلونة وحرمه من الكرة، ما أثمر عن تسجيل الهدف الاول للملوك عند الدقيقة 28، لكن سرعان ما تعادل برشلونة عبر ميسي عند الدقيقة 33، لينتهي الشوط الأول بهدف لمثله بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني، تقدم برشلونة مجددا عبر لاعبه الكرواتي إيفان راكيتيتش، عند الدقيقة 73، قبل أن يطرد قائد الفريق الملكي، سيرجيو راموس عند الدقيقة 77.

ورغم حالة الطرد عاد الريال وسجل التعادل عبر البديل الكولومبي خاميس رودريغيز، عند الدقيقة 86، لكن ميسي عاد وقتل الريال بتسجيله الهدف الثالث القاتل عند الدقيقة 91، لتنتهي المباراة بفوز أبناء كتالونيا بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وبهذا الفوز، وصل برشلونة إلى نقطته رقم 75، محتلا الصدارة ومتفوقا على ريال مدريد بفارق الأهداف، مع تبقي مباراة مؤجلة للريال أمام سيلتا فيغو.

يذكر أن ميسي وصل إلى هدفه رقم 500 مع برشلونة، كما أصبح الهداف التاريخي لكلاسيكو الدوري الإسباني، برصيد 16 هدفا متفوقا على مواطنه ألفريدو دي ستيفانوبرصيد هدفين.