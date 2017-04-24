دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – سيكون جدول المباريات مزدحما بالنسبة لريال مدريد بعد "الكلاسيكو" أمام برشلونة، إذ يسعى الفريق الملكي للاستفاقة من صدمة الهزيمة أمام الغريم التقليدي على أرضية ملعب "سانتياغو برنابيو"، وخسارة الصدارة لصالح الفريق الكتالوني، فكيف سيكون الجدول بالنسبة للريال حتى نهاية الموسم؟

رحلة محفوفة بالمخطار إلى "ريازور"

يمتلك فريق المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، يومين فقط للاستفاقة من وقع هدف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، إذ سيحل الفريق الملكي ضيفا على ديبورتيفو لا كورونا على أرضية ملعب "ريازور"، في مغامرة محفوفة بالمخاطر سيخوضها الريال في الملعب الذي خسر فيه برشلونة خلال الموسم الجاري.

الخفافيش في "برنابيو"

لن يأخذ الريال فرصة كبيرة لالتقاط أنفاسه، إذ سيستضيف فالنسيا في "سانتياغو برنابيو" السبت المقبل، 29 إبريل/نيسان الجاري، في مباراة يجب على الريال أن يحذر فيها من مفاجآت الفريق الذي فاز عليه الفريق الملكي في مباراة واحدة بآخر ثلاث مباريات لعبها الفريقان في "برنابيو"، كما أن خفافيش فالنسيا هزموا الريال في مباراة الذهاب في ملعب "ميستايا" خلال الموسم الجاري.

الموقعة الأوروبية أمام أتلتيكو

وبعد مباراة فالنسيا بيومين فقط، سيستقبل الفريق الملكي غريمه أتلتيكو مدريد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، في لقاء يتطلب جهدا بدنيا وذهنيا كبيرا من أبناء العاصمة الإسبانية الذين سيحاولون الخروج بأفضل نتيجة ممكنة على أرضهم قبل موقعة الإياب في ملعب "فيسنتي كالديرون".

رحلة إلى الأندلس

أما السبت 6 مايو/أيار، فسيحل فيه الريال ضيفا على غرناطة في "الليغا"، وهو الذي فاز بصعوبة على هذا الفريق في المباراة التي أقيمت الموسم الماضي على أرضية ملعب "نويفو لوس كارمينيس"، بهدفين مقابل هدف وحيد، لذلك سيحاول الفريق الملكي قتل هذه المباراة مبكرا، لتجنب التعثر فيها.

معركة "كالديرون" الأوروبية

يحط الريال الرحال في ملعب "فيسنتي كالديرون"، الأربعاء، ليواجه الاتلتيكو في مباراة إياب المربع الذهبي لدوري الأبطال، والذي سيخوض فيه الريال معركة محتدمة لحسم التأهل إلى النهائي الثاني على التوالي في البطولة الأوروبية الأكبر على مستوى أندية القارة الأوروبية.

أبناء الأندلس في مدريد

وفي مباراة صعبة أخرى، ستقام الأحد الذي يلي مباراة الأتلتيكو، سيستقبل الريال نظيره إشبيلية، في مباراة هي الأصعب للفريق في الليغا خلال الأسابيع المتبقية، إذ نجح الفريق الأندلسي في الفوز على الريال بهدفين مقابل هدف وحيد في مباراة الذهاب، ويحتل إشبيلية المركز الرابع في الدوري حاليا.

المغامرة الأخيرة في ملقا

أما المباراة الأخيرة في "الليغا" فستكون لريال مدريد أمام ملقا في ملعب "لا روزاليدا" الذي تعادل فيه الريال بآخر زيارة بهدف لمثله أمام الفريق الأندلسي، وستقام هذه المباراة في 21 مايو/أيار.

المجهول ينتظر في مباراة سيلتا

يذكر أن هناك مباراة مؤجلة للفريق الملكي أمام سيلتا فيغو منذ شهر فبراير/شباط، ولم يحدد موعدها الجديد بعد، لكونها ستلعب في الأسابيع الأخيرة للموسم بالتأكيد.