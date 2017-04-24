نيويورك، الولايات المتحدة ( CNN )— سباقات الفورمولا 1 جهد فريق كامل وما يحدث في نقطة التوقف لسيارات الفورمولا يعتبر أهم جوانب السباق وينحصر العمل فيه بأقل من ثانيتين. للإطلاع على تفاصيل هذه النقطة الفاصلة تابع الفيديو.
فورمولا 1: فريق من 22 شخصا للعمل في أقل من ثانيتين
فورمولا 1: 22 شخصا للعمل بأقل من ثانيتين
رياضة
آخر تحديث يوم الاثنين, 24 ابريل/نيسان 2017; 06:05 (GMT +0400).
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يتكون الفريق المسؤول عن كل سيارة في سباق الفورمولا 1 من قرابة 30 شخصا لإنجاز عمل لا يتجاوز مدته الثانيتين للوصول بالفريق إلى خط النهاية.
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