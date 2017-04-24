نيويورك، الولايات المتحدة ( CNN )— سباقات الفورمولا 1 جهد فريق كامل وما يحدث في نقطة التوقف لسيارات الفورمولا يعتبر أهم جوانب السباق وينحصر العمل فيه بأقل من ثانيتين. للإطلاع على تفاصيل هذه النقطة الفاصلة تابع الفيديو.