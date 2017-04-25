دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – شارك نجوم الأهلي المصري جماهيرهم وعبروا عن القيم والمبادئ التي تعلموها من النادي الأحمر خلال فترة لعبهم في صفوفه، وذلك عبر وسم "اتعلمت من الأهلي"، على موقع "تويتر"، إذ كان أبرز النجوم الذين شاركوا في الحملة التي أطلقها الفريق بمناسبة ذكرى مرور 110 سنوات على تأسيسه، لاعب نادي ستوك سيتي، رمضان صبحي، والنجم الدولي السابق محمد ناجي جدو وحارس منتخب مصر الأول، شريف إكرامي.

وكتب صبحي عبر حسابه الرسمي على تويتر "اتعلمت من الأهلي الإرادة وإنكار الذات"، ما يعني ان الفريق علمه أن يفكر في مصلحة المجموعة لا في مصلحته الشخصية.

من جانبه كتب جدو، الذي سجل هدف فوز منتخب مصر بكأس أمم أفريقيا عام 2010 "اتعلمت من الأهلي إن النادي والفريق هو النجم"، في إشارة إلى أن مصلحة الفريق أهم من نجومية الأفراد.

أما إكرامي والذي أبعدته الإصابة عن كأس أمم أفريقيا 2017، فقال "اتعلمت من الأهلي الإرادة والقوة وإزاي تقف ثابت على رجلك مهما اتهزت الأرض من حواليك، كل سنة وانت طيب يا أهلي"، حسب تعبيره.

وشارك أيضا النجم الحالي للنادي الأهلي، مؤمن زكريا، والذي كتب "اتعلمت من الأهلي روح الانتصار وان التعادل يعتبر هزيمة"، في إشارة إلى حب الفوز الذي يملكه لاعبو النادي.

#اتعلمت_من_الأهلي إن النادى و الفريق هو النجم ✌️️ — Mohamed Geddo (@Geddo) April 24, 2017

#إتعلمت_من_الأهلي روح الانتصار وان التعادل يعتبر هزيمه. — Mo'men Zakaria (@MoamenZakaria) April 24, 2017