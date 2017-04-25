دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تألق عدد من النجوم العرب في سماء الكرة العربية والعالمية خلال الموسم الحالي، بعضهم ترك بصمة فكسر أرقاما وحقق ألقابا وقاد فريقه إلى المجد والبعض الآخر لم يحالفه الحظ، ولعل أبرز اللاعبين الذين حققوا إنجازاتا خلال الموسم الحالي هم النجم الجزائري لنادي ليستر سيتي، رياض محرز، وجناح نادي روما الإيطالي، المصري محمد صلاح، وهداف النادي الأهلي السعودي، السوري عمر السومة، وصانع ألعاب نادي العين، الإماراتي عمر عبد الرحمن.

فمن بين هؤلاء.. مَن هو أفضل لاعب عربي في موسم 2016/2017 برأيك؟

برأيك.. من هو أفضل لاعب كرة قدم عربي في موسم 2016/2017؟ https://t.co/2CN3RJ08GH@cnnarabicsport — CNN بالعربية (@cnnarabic) April 26, 2017

رياض محرز

قاد النجم الجزائري فريق ليستر سيتي إلى لقب الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، ورغم انحدار مستوى الذئاب خلال الموسم الحالي، إلا أن محرز نجح في الوصول بفريقه إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخ الفريق الإنجليزي، وتحصل على جائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2016.

فقد لعب ثعلب الصحراء دورا بارزا في سطوع نجم ليستر أوروبيا، إذ سجل أربعة أهداف في البطولة الأوروبية ليكون هداف فريقه في أول مشاركة له في دوري أبطال أوروبا.

محمد صلاح

تألق الفرعون المصري في كأس أمم أفريقيا 2017، حيث قاد منتخب مصر إلى المباراة النهائية، بعد أن سجّل أهدافا حاسمة كان لها دور بارز في الإنجاز الذي حققته الكرة المصرية في العرس الافريقي.

لم يقتصر تألق صلاح على المستوى الدولي، بل تألق أيضا مع ناديه وأصبح أفضل صانع أهداف في الدوري الإيطالي، كما سجّل 13 هدفا حتى الآن مع ذئاب روما رغم الفترة التي غابها عن الفريق ليشارك مع منتخب بلاده في "كان".

عمر السومة

لم يكن غريبا على السومة أن يسجل هدفه رقم 100 مع الأهلي، منذ انضمامه إليه، بل وأن يحقق أيضا لقب هداف دوري جميل للمحترفين، الدوري السعودي، للمرة الثالثة على التوالي بعد ان سجل 22 هدفا حتى الآن وابتعد عن أقرب ملاحقيه برصيد ثمانية أهداف.

النجم السوري أثبت محددا أنه أحد اهم المهاجمين في كرة القدم العربية والآسوية، بعد أن دكّ حصون الفرق المنافسة للأهلي في دوري أبطال آسيا بأربعة أهداف ليتشارك المركز الثاني في قائمة الهدافين مع عمر عبد الرحمن والسنغالي ماخيتي ديوب والبرازيلي جوناثان دا سيلفا.

عمر عبد الرحمن

ما فعله عمر عبد الرحمن مع نادي العين خلال النسخة الماضية من بطولة دوري أبطال آسيا، لن ينسى بسهولة، وذلك بعد أن قاد الفريق البنفسجي إلى النهائي الثالث في تاريخه في البطولة الآسيوية وقدم مستويات مذهلة، ما جعله ينال جائزة أفضل لاعب آسيوي لعام 2016.

ورغم تراجع مستوى العين في الدوري الإماراتي خلال الموسم الحالي، إلا أن "عموري" يتألق في دوري أبطال آسيا ويقود "الزعيم" إلى تصدر المجموعة الثالثة بفضل الأهداف الأربعة التي سجلها والأهداف الأخرى التي قام بصناعتها، ليثتب أنه رقم صعب على مستوى صانعي الألعاب في العالم العربي والقارة الآسيوية.