دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم إيقاف اللاعب عوض خميس لمدة ستة أشهر وتغريمه مبلغ 300 ألف ريالا سعوديا، بعد ان وقع عقدا مع الهلال قبل أن يتراجع عنه ويجدد عقده مع فريقه، النصر، كما تم تغريم الناديين بمبلغ 500 ألف ريالا لكل منهما وحرمان النصر من تسجيل لاعبين لمدة تسجيل واحدة، وفقا للبيان الذي نشره الاتحاد عبر صفحته الرسمية على موقع "تويتر".

وقرر الاتحاد في بيانه بعد اجتماع مجلس إدارته "إيقاف اللاعب عوض بن خميس آل فرج لمدة ستة أشهر اعتبارا من بداية عقده الجديد وغرامة مالة قدره 300 ألف ريالا سعوديا لمخالفته المواد (5/1) و (15/7) و (49/1/5) و (49/1/7) من لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين".

وأضاف الاتحاد في نفس البيان أنه تقرر "حرمان نادي النصر من تسجيل لاعبين جدد، لفترة تسجيل واحدة، اعتبارا من فترة التسجيل القادمة، وغرامة مالية قدرها 500 ألف ريالا سعوديا".

وقال الاتحاد السعودي أيضا إنه سيقوم بتغريم نادي الهلال بنفس المبلغ الذي غرم به غريمه التقليدي، النصر، كما تقرر إيقاف وسيط اللاعبين غرم بن سعيد العمري. وتغريمه بمبملغ 300 ألف ريالا سعوديا.

وفي تفاصيل القضية، كان خميس لاعبا للنصر في شهر فبراير/شباط الماضي، وقام بتوقيع عقد مع الهلال في التاسع من ذلك الشهر، قبل أن يتراجع عن العقد، ويجدد عقده مع النصر من جديد، الأمر الذي خلق مشكلة قانونية، إذ اعترض الهلال على تصرف اللاعب وهدد بتصعيد القضية لمركز التحكيم السعودي، لكن الاتحاد السعودي وجد حلا للقضية، بانتظار ردود الفعل.