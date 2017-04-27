دبي، الإمارت العربية المتحدة (CNN)-- عبر نادي برشلونة الإسباني عن رفضه وغضبه من تغريدة رئيس نادي ملقا، الشيخ القطري عبد الله آل ثاني، عن "حثالة كتالونيا"، وتوعد النادي الكتالوني أنه سيقوم بإحالة القضية للجنة ضد العنف في إسبانيا وإلى اللجان المختصة في الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم، وذلك في بيان نشره النادي عبر موقعه الرسمي.

وجاء في البيان: "يعبر نادي برشلونة عن رفضه وغضبه من مضمون التغريدة التي نشرها رئيس نادي ملقا، عبد الله آل ثاني، والذي انتهك بكلامه قواعد اللعب النظيف والأسس الأخلاقية والقانونية التي يجب أن تحكم المنافسة الرياضية".

وأضاف العملاق الكتالوني في نفس البيان: "لذلك قرر النادي رفع القضية للجنة الرياضية الوطنية ضد العنف، كما سيضعها أمام لجنة المسابقات في الاتحاد الإسباني الملكي لكرة القدم، بالإضافة إلى لجنة النزاهة في رابطة الدوري الإسباني للمحترفين".

وفي تفاصيل الأزمة، قام آل ثاني بنشر تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر قال فيها "بإذن الله بينجلدون (سيتم جلدهم) على أرض الملعب لكن حثالة كتالونيا لن يشموا رائحة الدوري".

وأوضح في تغريدة أخرى: "بعد تأليف الأكاذيب على المدرب ميتشل، والمقصود هنا صحافة هذا الإقليم التي ذكرت أن ميتشل سوف يسلم المباراة لمدريد للفوز بالدوري، وهذا الكلام غير مقبول".

وتابع حديثه قائلا: "نحن لا نبيع المباريات، وأنا أطالب باعتذار رسمي من هذه الصحافة على ما قالته عن المدرب ميتشل أو أي شخص يعمل في هذا الكيان، ملقا، والذي يريد تفسيرات أخرى من خياله الواسع يفسر مثل ما يريد، شكرا جزيلا"، حسب تعبيره.

تصريحات آل ثاني أثارت جدلا واسعا، لأن المباراة الأخيرة في الدوري لريال مدريد ستكون أمام ملقا، وفي حال فوز الفريق الملكي وبرشلونة بجميع مبارياتهما ستكون مباراة الفريق الأندلسي حاسمة لتحديد مصير بطل الدوري الإسباني خلال الموسم الحالي.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن هناك وساطات من جهات قطرية لحل الأزمة بين برشلونة والشيخ القطري، إلا أن مسؤولي الفريق الكتالوني يرفضون أي وساطة حتى الآن، ولم يتسن لـCNN التأكد بشكل مستقل من صحة هذه المعلومات حتى اللحظة.

يذكر أن الراعي الرسمي لقمصان برشلونة خلال المواسم الأخيرة والموسم الحالي، هي شركة الخطوط الجوية القطرية، والتي سينتهي عقدها مع النادي بنهاية الموسم الحالي.

باذن الله بينجلدون على ارض الملعب

لكن حثالة كتالونيا لن يشموا رائحة الدوري

بعد تأليف الاكاذيب على المدرب ميتشلhttps://t.co/ZIbeMJjHjq — Abdullah N Al Thani (@ANAALThani) April 26, 2017

FC Barcelona issues communiqué regarding statements made by the president of Málaga CF. Read it, here: https://t.co/ztg5Vqddjo pic.twitter.com/erNNkR4cGH — FC Barcelona (@FCBarcelona) April 27, 2017