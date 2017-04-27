دبي، الإمارت العربية المتحدة (CNN) – يستضيف ملعب "الاتحاد" في مدينة مانشستر الإنجليزية، قمة مؤجلة من الجولة 26 للدوري يالإنجليزي الممتاز، بين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، في مباراة ستحدد بشكل كبير هوية الفريق الذي سيحافظ على آماله باحتلالأجد المراكز الأولى المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، نستعرض لكم أجمل الأهداف التي شهدتها هذه القمة عبر التاريخ.

هدف واين روني المقصي عام 2011

هدف فان بيرسي عام 2012

هدف دي بروين في الديربي الأخير

أهداف ديربي عام 1990 ومن بينهم هدف أيان رياتويل الرائع