أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- ما تحب أمايا ظفر ذات الـ 16 عاماً القيام به هو الملاكمة. ولكن عندما تخطو إلى هذه الصالة الرياضية في جنوب مينابولس للتدريب، فإنها لا تلاكم فقط، وإنما تغير قوانين الرياضة أيضاً.
أمريكية محجبة تصنع التاريخ بعد "تغييرها" قوانين الملاكمة
أمريكية محجبة تهزم قوانين الملاكمة
رياضة
آخر تحديث الخميس, 27 ابريل/نيسان 2017; 11:15 (GMT +0400).
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كونها مسلمة فإن أمايا ترتدي حجاباً وقميصاً ذو كم طويل وسروالاً طويلاً، لكن قوانين الملاكمة الأمريكية كانت ترفض ذلك في الحلبة.
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