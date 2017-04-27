أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- ما تحب أمايا ظفر ذات الـ 16 عاماً القيام به هو الملاكمة. ولكن عندما تخطو إلى هذه الصالة الرياضية في جنوب مينابولس للتدريب، فإنها لا تلاكم فقط، وإنما تغير قوانين الرياضة أيضاً.