دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- فاز النجم الإماراتي، عمر عبد الرحمن، بلقب أفضل لاعب كرة قدم عربي في موسم 2016/2017 في استفتاء أجرته CNN بالعربية عبر حسابها على تويتر.

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