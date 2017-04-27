دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- فاز النجم الإماراتي، عمر عبد الرحمن، بلقب أفضل لاعب كرة قدم عربي في موسم 2016/2017 في استفتاء أجرته CNN بالعربية عبر حسابها على تويتر.
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"عموري" حصل على 43% من مجمل 118 ألف صوت
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- فاز النجم الإماراتي، عمر عبد الرحمن، بلقب أفضل لاعب كرة قدم عربي في موسم 2016/2017 في استفتاء أجرته CNN بالعربية عبر حسابها على تويتر.
اطلع على تفاصيل الاستفتاء ونتائج التصويت بالتفصيل هنا.
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