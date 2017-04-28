دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- افتتحت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم “La liga” أكاديمية اكتشاف المواهب الأولى على مستوى العالم في مدينة دبي الإماراتية، الثلاثاء، وقال المدير الإقليمي للدوري الإسباني ولاعب ريال مدريد السابق، فيرناندو سانز، لـCNN على خلفية المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان إطلاق الأكاديمية إن "لا ليغا" تطمح دائما لتطوير كرة القدم التي تفتتح فيها أكاديميات لاكتشاف المواهب.
الدوري الإسباني يفتتح أول أكاديمية له في الإمارات
الدوري الإسباني يفتتح أول أكاديمية بالإمارات
رياضة
آخر تحديث الجمعة, 28 ابريل/نيسان 2017; 03:06 (GMT +0400).
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الإمارات تستضيف أول أكاديمية للدوري الإسباني في العالم لاكتشاف المواهب الناشئة
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