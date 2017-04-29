دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – توج نادي الجزيرة باللقب الثاني في تاريخه لدوري الخليج العربي، الدوري الإماراتي، بعد فوزه على حتا بخماسية نظيفة، ليصل إلى نقطته رقم 62، ويوسع الفارق مع الأهلي إلى عشر نقاط كاملة قبل جولتين من نهاية الموسم الحالي، ليحجز مقعده في كأس العالم للأندية.

وقدم "العنكبوت" موسما محليا مميزا، إذ حقق 62 نقطة من 24 مباراة، محققا 20 انتصارا، ومتعادلا في مباراتين وخاسرا في مثلهما، ما يعني أن الفريق لم يخسر سوى عشر نقاط خلال الموسم الحالي مع تبقي مباراتين للفريق وهو رقم مذهل للفريق الجزراوي.

سجل الهجوم الجزراوي 67 هدفا خلال الموسم، ليكون أقوى هجوم في الدوري متفوقا على الوصل، صاحب ثاني أقوى خط هجوم بفارق 15 هدفا، وتلقت شباكه 15 هدفا ليكون أقوى هجوم في البطولة حتى هذه الجولة.

أما على الصعيد الفردي، فتألق مهاجم "فخر أبوظبي"، علي مبخوت، وسجل 31 هدفا محتلا المركز الأول في قائمة الهدافين وبفارق سبعة أهداف عن أقرب ملاحقيه، اللاعب الاوزبكي للوصل فابيو دي ليما، حتى الآن.

ويعد مبخوت أول لاعب إماراتي يتوج هدافا للدوري منذ بداية عهد الإحتراف في الإمارات، هو إنجاز جديد للمهاجم الإماراتي الدولي.

وهذا هو اللقب الثاني للجزيرة في الدوري الإماراتي بعد لقب 2010/2011، ليؤكد "العنكبوت" انه أصبح رقما صعبا في الكرة الإماراتية خلال الأعوام الماضية.

يذكر أن "فخر أبوظبي" سيكون ممثل الإمارات في كأس العالم للأندية، إذ ستستضيف العاصمة الإماراتية، أبوظبي، هذه البطولة.