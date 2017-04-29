دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – يخوض ريال مدريد مواجهة مصيرية في الدوري الإسباني، السبت، حين يستضيف فالنسيا على أرضية ملعب "سانتياغو برنابيو" بحضور تشكيلته الأساسية التي غابت عن مباراة ديبورتيفو لا كورونا، في حين سيخوض برشلونة مغامرة صعبة حين يحل ضيفاً على جاره، إسبانيول، في ديربي "مدينة برشلونة" والذي يشكل دائماً عقبة كبرى للفريق الكتالوني.

إذ في المباراة الأولى، سيحل "خفافيش" فالنسيا ضيوفاً على الريال، بعد أن هزموهم في مباراة الذهاب خلال الموسم الحالي بهدفين مقابل هدف وحيد في ملعب "الميستايا"، في مباراة سيسعى من خلالها أبناء فالنسيا للاستفاقة من كبوة الأسابيع الثلاثة الماضية والتي لم ينجح في تحقيق الانتصار فيها بعد هزيمتين وتعادل.

بالمقابل، يطمح "الميرينغي" إلى تحقيق فوز هام يجعله يحافظ على تقاسم الصدارة مع برشلونة، ويجعل فرصه كبيرة للفوز باللقب، كما يتطلع الفريق الملكي لتحقيق فوز معنوي هام قبل مواجهة أتلتيكو مدريد في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء.

ويواجه الفريق الملكي العديد من المصاعب حين يستضيف فالنسيا خلال السنوات الأخيرة الماضية، إذ لم ينجح سوى في تحقيق فوزين على الخفافيش في "البرنابيو" خلال آخر خمس مواجهات جمعت الفريقين على أرضية هذا الملعب.

واستعاد الريال نجومه الأساسيين الذين غابوا عن مباراة "الديبور"، وعلى رأسهم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو والألماني توني كروس والإسباني سيرجيو راموس.

أما المباراة الثانية، فستجمع العملاق الكتالوني الذي يسعى لتجاوز أزماته القانونية، بغريمه في المدينة، نادي إسبانيول، والذي يسميه مشجعو برشلونة بـ "الابن العاق"، في مباراة ديربي كتالونيا.

ويطمح برشلونة لإكمال سلسلة انتصاراته في الأسابيع الثلاثة الأخيرة، وكان آخرها اكتساح أوساسونا بسباعية مقابل هدف وحيد، إذ سيلعب ديربي المدينة الأشهر في إقليم كتالونيا على أرضية ملعب "باور 8" التابع لإسبانيول.

ولا يفوز برشلونة بسهولة حين يحل ضيفا على إسبانيول في العادة، إذ تعادل الفريقان الموسم الماضي سلبيا، الأمر الذي لا يريد الفريق الكتالوني حدوثه من جديد.

يذكر أن برشلونة والريال يتقاسمان صدارة "الليغا"، لكن الأول يتفوق بفارق الأهداف والمواجهات المباشرة، إذ يمتلك الفريق الكتالوني 101 هدفا، مقابل 90 هدفا للريال خلال الموسم الحالي.