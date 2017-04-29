دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – نجح ريال مدريد في تحقيق فوز صعب على ضيفه فالنسيا بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب "سانتياغو برنابيو"، ليستعيد صدارة الدوري مؤقتا من برشلونة، الذي سيلاقي إسبانيول في وقت لاحق السبت.

تقدم الريال أولا عبر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عند الدقيقة 27، برأسية متقنة، لينتهي الشوط الاول بتقدم أصحاب الأرض بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني، أضاع رونالدو ركلة جزاء عند الدقيقة 57، قبل أن يتعادل فالنسيا عند الدقيقة 82 عبر اللاعب الإسباني دانيل باريخو، لكن النجم البرازيلي للريال مارسيلو خطف هدف الفوز لفريقه عند الدقيقة 86، لتنتهي المباراة بهدفين مقابل هدف وحيد.

وبهذه النتيجة وصل الفريق الملكي إلى نقطته رقم 81، متفوقا على برشلونة بثلاث نقاط، مع تبقي مباراة لبرشلونة أمام إسبانيول ومباراة مؤجلة للريال أمام سيلتا فيغو.

يذكر أن هذا الفوز سيشكل دفعة معنوية قوية لأبناء العاصمة الإسبانية، مدريد، قبل مواجهة أتلتيكو مدريد، الثلاثاء، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على أرضية "برنابيو".