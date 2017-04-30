دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – يستضيف ملعب "وايت هارت لين" في العاصمة البريطانية، لندن، ديربي شمال العاصمة بين توتنهام هوتسبرز وأرسنال، في مباراة لا مجال فيها للتعثر من جانب الفريقين، نقدم لكم بعض الأرقام عن الديربي الأشهر في لندن بين الفريقين العريقين أو ما يعرف بـ "ديربي الكراهية".

أرقام الديربي

التقى الفريقان في 184 مناسبة سابقة، تفوق أرسنال في 78 منها وفاز توتنهام في 55 مباراة، وحدث التعادل في 51 مناسبة، سجل أرسنال 289 هدفا مقابل 245 هدفا لـ "السبيرز".

كانت أول مواجهة جمعت الفريقين عام 1887، وتوقفت المباراة حينها لمدة 15 دقيقة بسبب الظلام الذي حجب رؤية اللاعبين، مع غياب الإنارة في الملاعب خلال تلك الفترة، لتنتهي المباراة بهدفين مقابل هدف وحيد لصالح توتنهام.

هدافو الديربي في "البريميرليغ"

يتصدر اللاعب التوغولي إيمانويل أديبايور قائمة هدافي الديربي برصيد ثمانية أهداف، إذ لعب للفريقين، يليه نجم أرسنال، الفرنسي روبيرت بيريز برصيد سبعة أهداف ثم مواطنه وأسطورة "المدافع"، تييري هنري برصيد خمسة بالتساوي مع القناص الهولندي روبين فان بيرسي والنجم الويلزي غاريث بيل والهداف الإنجليزي هاري كين.

أسباب "الكراهية" بين جماهير الفريقين

نشبت نار الفتنة بين جماهير الجارين، عام 1919، عندما قررت رابطة الدوري الإنجليزي إضافة مقعدين جديدين لفرق دوري الدرجة الأولى ليصبح عدد الفرق 20 قريقا، وقد عقدت الرابطة اجتماعا مع الأندية من أجل التصويت للناديين اللذين يستحقان اللعب في دوري الأضواء.

احتل تشيلسي المركز 19 في ذلك الموسم، وحافظ على مقعده، ليتبقى مقعدا وحيدا تتنافس عليه بقية الأندية، وقد احتل ارسنال المركز الخامس في دوري الدرجة الثانية، في الوقت الذي احتل فيه توتنهام المركز الـ20 في دوري الدرجة الأولى، ليتم إقصاء الأخير وتصعيد أرسنال مكانه، في قضية يعتقد أن إدارة أرسنال لعبت دورا خفيا فيها، الأمر الذي جعل جماهير "السبيرز" تحقد على أرسنال حتى يومنا هذا.

ديربي التعادلات في الآونة الأخيرة

شهدت آخر أربع مواجهات بين أرسنال وتوتنهام نتيجة التعادل، فمنذ شهر سبتمبر/أيلول من عام 2015، عندما أرسنال بهدفين مقابل هدف وحيد، لم ينجح احد الفريقين في هزيمة الآخر، ليسمى هذا الديربي بـ "ديربي التعادلات" خلال الآونة الأخيرة.