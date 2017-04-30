دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – اكتسح برشلونة مضيفه وجاره إسبانيول بثلاثية نظيفة في "ديربي كتالونيا"، ليستعيد الصدارة التي خطفها ريال مدريد قبل ساعات قليلة، ويشعل الصراع على لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني مجددا، بعد أن تساوى كبيرا إسبانيا بالنقاط من جديد وتفوق برشلونة بفارق المواجهات المباشرة.

جاء الشوط الأول مخيبا للآمال في الديربي، إذ أغلق إسبانيول مناطقه وفشل برشلونة في إيجاد الحلول، لينتهي الشوط بالتعادل السلبي بين الفريقين.

ومع بداية الشوط الثاني، خطف النجم الأوروغوياني لويس سواريز الهدف الأول عند الدقيقة 50، وهو الهدف الأول له منذ خمس مباريات، مستغلا خطأ فادحا من مدافع إسبانيول في إعادة الكرة لحارسه.

خرج أصحاب الأرض من مناطقهم محاولين تعديل النتيجة وفتحوا مساحات في وسط الميدان، استغلها النجم الأرجنتيني ليونيل مييسي وصنع هدفا لزميله الكرواتي إيفان راكيتيتش عند الدقيقة 76، ليحبط هذا الهدف معنويات إسبانيول، ويتلقى الفريق الهدف الثالث عبر سواريز عند الدقيقة 87، لتنتهي المباراة بثلاثية نظيفة للضيوف.

وبهذا الفوز الهام والصعب في الديربي، استعاد برشلونة الصدارة من الريال الذي خطفها بعد فوزه على فالنسيا في وقت سابق، السبت، ليتعادل الفريقان بـ 81 نقطة لكل منهما مع تبقي ثلاث مباريات لبرشلونة وأربع للريال مدريد.

ويمتلك الفريق الكتالوني مباراة صعبة أمام فياريال الأسبوع المقبل في ملعب "كامب نو"، ثم سيحل ضيفا على لاس بالماس قبل أن يستضيف إيبار في المباراة الأخيرة في "الليغا".