دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – بقي الصراع على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز محتدما خلال الموسم الجاري بين تشيلسي وتوتنهام هوتسبرز، بعد أن انتصر الأخير في "ديربي شمال لندن" على غريمه أرسنال بهدفين نظيفين، وفاز الأول على مضيفه إيفرتون بثلاثية نظيفة، ليبقى فارق النقاط الأربع بين الفريقين قبل أربع جولات من نهاية مشوار "البريميرليغ".

ففي قمة مباريات هذه الجولة والتي أقيمت على أرضية ملعب "وايت هارت لين"، انتهى الشوط الأول سلبي النتيجة بين الفريقين، بعد أن فشل المهاجمون في اختراق الدفاعات.

وفي الشوط الثاني، ظهرت رغبة توتنهام أكبر بتحقيق الفوز، ليسجل الهدف الأول، عند الدقيقة 55 عبر النجم الإنجليزي الشاب ديلي ألي، قبل أن يضيف مواطنه هاري كين الهدف الثاني عند الدقيقة 58 من ركلة جزاء، لتنتهي المباراة بهدفين نظيفين لأصحاب الأرض.

وهذا هو الفوز الأول لتوتنهام على أرسنال منذ شهر قبراير/شباط عام 2015، حين فاز على أرضية نفس الملعب بهدفين مقابل هدف وحيد.

أما المباراة الثانية، والتي أقيمت على أرضية ملعب "غوديسون بارك" في مدينة ليفربول، تقدم تشيلسي عند الدقيقة 66 عبر النجم الإسباني بيدرو رودريغيز، قبل أن يسجل زميله الإنجليزي غاري كاهيل الهدف الثاني، لفريقه عند الدقيقة 79، ويختتم البارزيلي وليان دا سيلفا أهداف "أسود غرب لندن" بالهدف الثالث عند الدقيقة 86، لتنتهي المباراة بثلاثية نظيفة للضيوف.

من جانبهما، تعثر قطبا مانشستر بالتعادل، بعد أن تعادل مانشستر يونايتد مع ضيفه سوانزي سيتي بالتعادل الإيجابي بهدف لثمله، في حين تعادل مانشستر سيتي مع مع مضيفه ميدلزبرة بهدفين لكل منهما في مباراة شهدت عودة المهاجم البرازيلي العائد من الإصابة، غابرييل خيسوس.

وبهذه النتائج، بقي تشيلسي متصدرا برصيد 81 نقطة، وحافظ توتنهام على المركز الثاني برصيد 77 نقطة، في حين أضاع قطبا مانشسر فرصة اقتناص المركز الثالث من ليفربول، إذ بقي السيتي رابعا برصيد 66 نقطة واليونايتد خامسا بـ 65 نقطة.