دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكد رئيس الاتحاد الرياضي السوري العام، موفق جمعة، أن الاتحاد يقدم "وظيفة" لكل بطل رياضي تكريما لجهوده، كما أشار إلى عدم وجود مشكلة في أن يقوم نائب رئيس اتحاد كرة القدم بأعمال رئيس الاتحاد، ومؤكدا على صعيد آخر أن القانون يسمح له أن يكون رئيس اللجنة الأولمبية ورئيس الاتحاد الرياضي العام ويتخذ القرارات الحاسمة في المؤسستين، وذلك في مقابلة تلفزيونية أجراها في برنامج "من الآخر" على قناة الفضائية السورية، والذي يأخذ أسئلة المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي ويوجهها للضيف.

وقال جمعة عند سؤاله عن التكريم الذي يناله الرياضي المتفوق في سوريا، إن الاتحاد يكرمه بإعطائه وظيفة، دون أن يحدد شكل وطبيعة الوظيفة، وحين أجابه المذيع قائلا إن هذا من حق كل مواطن سوري، أجاب جمعة "عليك أن تسأل وزراة الشؤون الاجتماعية عن ذلك".

وعند سؤاله من قبل أحد الناشطين عن سبب قيام نائب رئيس اتحاد كرة القدم، فادي الدباس، بأعمال الرئيس، صلاح رمضان، أكد رئيس الاتحاد الرياضي العام أن رمضان يعاني من أزمة صحية مشيرا إلى عدم وجود مشكلة في هذا الأمر طالما أن الأمور تسير بالشكل الصحيح.

اتهم أحد الناشطين، جمعة، بأنه يتمتع بقبضة حديدية في الاتحاد الرياضي، ليجيب الأخير بالتأكيد على أن القانون يمنحه حق اتخاذ القرار في اللجنة الاولمبية التي يرأسها والاتحاد الرياضي العام، كما شدد على أن ذلك يصب في مصلحة الرياضة السورية، كي لا تحدث صدامات بين رئيسي المؤسستين ولا تتعرض الرياضة السورية للعقوبات.

وفي سياق آخر أشار جمعة إلى أن المنسق الإعلامي للمنتخب السوري يجب أن يمتلك لغة إنجليزية جيدة، كما أن عليه أن يجيد العمل على "الكومبيوتر" وهو الأمر الذي جعل المنسق الإعلامي للمنتخب لا يكون صحفيا رياضيا.

وعن الاهتمام بكرة القدم، أكد رئيس الاتحاد الرياضي العام أن الاتحاد ينفق 30 في المائة من الميزانية المخصصة للرياضة على هذه اللعبة، مؤكدا ان المنتخب الأول يحظى بدعم كبير.