دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – يستضيف ريال مدريد جاره أتلتيكو مدريد على أرضية ملعب "سانتياغو برنابيو"، في ذهب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا، فكيف سيتمكن الريال من تجاوز عقبة أتلتيكو وكيف سيستطيع الأخير تحقيق نتيجة إيجابية أمام الريال في "البرنابيو".

زيدان وإنهاء المباراة مبكرا ثم إغلاق المناطق

من المتوقع أن يبدأ الريال المباراة مهاجما خصوصا في الدقائق الـ20 الأولى، إذ سيسعى الفريق الملكي لخطف هدف مبكر يرفع معنويات لاعبيه ويحبط معنويات أتلتيكو، قبل أن يعود للخلف ويدافع عن مناطقه، محاولا إنهاء الشوط الأول متقدما بهدف نظيف على أقل تقدير مع محاولة تسجيل هدف ثان من الهجمات المرتدة.

ومع بداية الشوط الثاني، يجب على المدرب الفرنسي، زين الدين زيدان، أن يبدأ مدافعا، لان الأتلتيكو سيهاجم، وسيحاول الريال تجنب تلقي أهداف قبل أن يعود للهجوم في آخر 20 دقيقة محاولا قتل ضيفه بالضربة القاضية.

التشكيلة المتوقعة للريال

من الأفضل لزيدان أن يعتمد على خطة 4-4-2، بغياب اللاعب الويلزي غاريث بيل وعدم وجود الجناح الصريح، إذ قد يلعب "زيزو" بكيلور نافاس في حراسة المرمى وداني كارفخال ومارسيلو دا سيلفا وسيرجيو راموس ورافائيل فاران في خط الدفاع، بالإضافة إلى كاسيميرو وتوني كروس ولوكا مودريتش وإيسكو ألاركون في وسط الميدان، في وقت سيلعب فيه كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما في خط الهجوم.

غيابات الفريق الملكي

يغيب اللاعب البرتغالي كيبلر بيبي عن الفريق الملكي بداعي الإصابة كما يستمر غياب بيل، الذي لا يمر بأفضل فترات مسيرته الكروية على عكس الموسم الماضي، حين كان يقود الريال بغياب رونالدو.

سيميوني ومحاولة امتصاص حماس الريال وخطف هدف

سيدخل المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني المباراة مدافعا، ليحاول امتصاص حماس الريال، معتمدا على كسب معركة خط الوسط وخطف الكرات من لاعبي الريال، قبل أن يشن هجمات مرتدة سريعة على مرمى نافاس، ثم سيخرج من مناطقه بعد ان تمر عاصفة هجوم الريال بسلام، ويبدأ أتلتيكو في الاحتفاظ بالكرة والضغط على الريال في مناطقه.

في حال نجح اتلتيكو في إنهاء الشوط الأول متعادلا أو متقدما، سيبدأ الشوط الثاني مهاجما ولكن بتوازن، إذ سيشن هجمات متتالية على الريال عبر الأطراف، في محاولة لخطف هدف سيكون له أثر كبير على هوية المتأهل إلى النهائي لاحقا، قبل أن يعود للدفاع في آخر 20 دقيقة.

التشكيلة المتوقعة لأتلتيكو مدريد

من غير المتوقع أن يغير سيميوني خطته المعتادة، إذ سيلعب بخطة 4-4-2، بالاعتماد على يان أوبلاك في حراسة المرمى، وفيليبي لويس ودييغو غودين وستيفان سافيتش ولوكاس هيرنانديز في خط الدفاع، في حين سيلعب كوكي وساؤول نيغويز وغابي ويانيك كاراسكو في خط الوسط، في حين سيلعب الثنائي الفرنسي أنطوان غريزمان وكيفن غاميرو في خط الهجوم.

الغيابات

يعاني الأتلتيكو، من غيابات عديدة في خط الدفاع، إذ يغيب الظهير الإسباني الأيمن خوانفران، وزميله الكرواتي سيمي فيراسليكو، بالإضافة إلى الأوروغوياني خوسيه خيمينيز والأرجنتيني أوغستو فيرنانديز.