دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – يلتقي ريال مدريد بضيفه أتلتيكو مدريد على أرضية ملعب "سانتياغو برنابيو" في ديربي العاصمة الإسبانية، ضمن ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا، وفي مباراة سيحاول فيها الفريق الملكي الفوز بنتيجة مريحة دون استقبال أهداف ليسهل على نفسه المهمة في مباراة العودة، في حين سيسعى أتلتيكو لاقتناص فوز ثمين من الريال خارج قواعده، نقدم لكم أرقاما تاريخية عن هذه المواجهة المرتقبة.