بالأرقام.. كيف كانت المواجهات السابقة بين موناكو ويوفنتوس؟

من يتفوق تاريخيا بين موناكو ويوفنتوس؟

رياضة
آخر تحديث منذ 3 ساعات و54 دقيقة.
موناكوايطاليادوري أبطال أوروبارياضة
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بالأرقام.. كيف كانت المواجهات السابقة بين موناكو ويوفنتوس؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – يستضيف ملعب "لويس الثاني" في إمارة موناكو موقعة تاريخية بين موناكو ويوفنتوس الإيطالي، في مباراة ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا، وفي لقاء سيسعى من خلاله الفريق الفرنسي للاقتراب من النهائي في حين يسعى "اليوفي" إلى تحقيق نتيجة مميزة على أرض خصمه ليسهل على نفسه مهمة بلوغ المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا، في العاصمة الويلزية، كارديف. 

موناكوايطاليادوري أبطال أوروبارياضة
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