أجرى الحوار: وليد الحسيني

القاهرة، مصر (CNN)-- يرى المدير الفني للمنتخب التونسي، نبيل معلول، أن مهمته مع المنتخب التونسي وطنية بالدرجة الأولى ويعتبرها مثل الخدمة العسكرية لا يستطيع رفضها في أي وقت، بحسب ما قاله لـ CNN.

وقال نبيل معلول، إن التوقيت الذي تولى فيه تدريب منتخب بلاده صعب لأنه جاء في نهاية الموسم، ومن سوء الحظ أن تكون أولى مبارياته أمام منتخب مصر الذي يرى أنه واحد من أفضل المنتخبات الأفريقية في الوقت الحالي.

وكان هذا نص الحوار:

لماذا وافقت على عرض المنتخب التونسي ؟

ليس لدي الحق في رفض تدريب المنتخب التونسي في أي وقت، وأرى أنها مهمة مثل التجنيد فهى مهمة وطنية قبل كل شيء، وعندما يكون المنتخب في حاجة لخدماتي فلابد أن أوافق.

ما هو الفارق بين التجربة الجديدة والتجربة السابقة قبل 4 سنوات ؟

الجو العام أفضل بكثيرالآن، كما أن مستوى المنتخب أفضل في الفترة الماضية مع المدير الفني السابق، هنري كاسبرزاك، الذي قدم مستويات طيبة مع اللاعبين وطور مستواهم فنيا واصبح مستوى المنتخب أفضل، كما أن روح اللاعبين أصبحت أفضل، وهو جهد يشكر عليه، وهناك رغبة واضحة من الاتحاد التونسي لكرة القدم في تحقيق نتائج أفضل.

لماذا رحل هنري كاسبرزاك عن المنتخب طالما أنه قدم مستوى طيب؟

معلوماتي أن السبب يعود إلى مشاكل إنضباطية في مجموعة العمل في الفترة الأخيرة، وقد يكون إخفاق المنتخب في مباراتين وديتين مؤخرا أمام الكاميرون في تونس، ومنتخب المغرب بالمغرب، سببا في رحيله.

لماذا لم تستمر التجربة الأولى مع المنتخب التونسي طويلا؟

أنا من طلبت الرحيل عن المنتخب في التجربة الأولى، عندما انهزمنا أمام كاب فيردي، لأني لا أحب الخسارة سواء كنت لاعبا أو مدربا، رغم أنها جزء لعبة كرة القدم.

ما هى الصعوبات التي تستشعرها في تجربتك الجديدة؟

الفترة المقبلة صعبة جدا لأني جئت للمنتخب في نهاية الموسم واللاعبين لا يحبون المباريات في هذا التوقيت، لأنهم يفكرون في كيفية قضاء عطلتهم السنوية، ولكن هناك مباراة في التصفيات المؤهلة لنهائيات أمم أفريقيا المقبلة، وهذا توقيت صعب.

هل أنت راض عن المستوى الذي ظهر به منتخب تونس في بطولة أفريقيا الأخيرة؟

بالتأكيد راض تماما عما قدمه المنتخب في بطولة أفريقيا، ولم يكن يتوقع أحد أن يقدم المستوى الذي ظهر به في البطولة، فبعد إجراء قرعة البطولة لم يتوقع أحد أن يتأهل المنتخب للدور الثاني في ظل وجود منتخبي السنغال والجزائر، إلا أن المنتخب نجح في الوصول للدور الثاني.

ألا تخشى من ضغط الوقت عليك مع المنتخب وهناك مواجهة مع مصر بعد أقل من شهرين؟

الضغط في كرة القدم موجود طوال الوقت منذ أن كنت لاعبا، لكن بالنسبة لضغط الوقت قبل مباراة مصر في تصفيات أفريقيا، فهو أمر لا يزعجني لأن لدي فكرة كبيرة عن اللاعبين في المنتخب التونسي، وسأحاول تجهيزهم في الفترة القليلة المقبلة.

كيف ترى مواجهة مصر المقبلة في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا؟

من سوء الحظ أن أول مباراة لي مع المنتخب ستكون أمام فريق من أفضل المنتخبات الأفريقية في الفترة الأخيرة وهو المنتخب المصري، لكني لا أخشي المواجهات مع الفرق العربية رغم حساسيتها، على عكس المنتخبات الأفريقية التي تسبب لنا ضغطا أكبر، وكلا المنتخبين يعرفان كل شيء عن بعضهما، فأنا أعرف المنتخب المصري جيدا، كما أن المنتخب المصري يعرف كل تفاصيل المنتخب التونسي.

ما رأيك في مستوى الفراعنة مع هيكتور كوبر؟

المنتخب المصري تطور كثيرا مع هيكتور كوبر، وقلت هذا الكلام قبل بطولة الأمم الأفريقية الأخيرة في المباريات الودية عندما كانت الصحافة المصرية تهاجم كوبر بعنف، لأن نوعية اللاعبين معه تغيرت وعقلية اللاعب المصري تطورت، ونجح في الوصول لنهائيات أمم أفريقيا بعد غياب ثلاثة دورات متتالية، ثم ينجح في الوصول لنهائي البطولة، وتصدر تصفيات كأس العالم.

لكن البعض غير راض عن إسلوب لعب الفراعنة مع كوبر؟

أسلوب اللعب الذي يقدمه كوبر مع المنتخب المصري هو الذي يتماشى مع إمكانيات اللاعبين الموجودة حاليا في المنتخب المصري.

هل ترى أنك أصبحت خيارا استراتيجيا للمنتخب التونسي؟

لا غير صحيح، هناك خيارات أخرى، وقد يكون المسؤولين عن كرة القدم في تونس يرون في هذه الفترة أن نبيل معلول هو الخيار المناسب في هذا التوقيت، بعد أن قدمت موسمين طيبين مع فريق الترجي التونسي، ونجحت مع المنتخب الكويتي لولا إيقاف النشاط الكروي في الكويت.

كيف ترى مستوى الظهير الأيسر لتونس علي معلول مع الأهلي المصري؟

ملعول تطور كثيرا مع الأهلي خاصة على المستوى التكتيكي.