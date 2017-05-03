دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ريال مدريد، إلى هزيمة جاره أتلتيكو مدريد في ديربي العاصمة الإسبانية بثلاثة أهداف نظيفة، ضمن مباراة ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا، ليقطع شوطا كبيرا في مشواره نحو النهائي الثاني على التوالي في العاصمة الويلزية، كارديف.

فعلى أرضية ملعب "سانتياغو برنابيو"، بدأ الفريق الملكي مهاجما، وأثمر هجومه عن هدف أول مبكر لرونالدو، عند الدقيقة 10، وهو الهدف الذي أعطى لزملائه دفعة معنوية كبرى وأحبط لاعبي أتلتيكو مدريد.

سيطر أصحاب الأرض على مجريات اللعب طيلة دقائق الشوط الأول، وكان مهاجمو الفريق الأبيض قريبين جدا من تسجيل الهدف الثاني، لكنهم لم ينجحوا في ذلك قبل نهاية الشوط الأول.

بالمقابل، ظهر الأتلتيكو بمستوى محبطا بالنسبة لجماهيره، إذ قدم واحدة من أسوأ أشواطه الأوروبية، منذ قدوم المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني.

وفي الشوط الثاني، لم تظهر ردة فعل الضيوف، بل تلقوا الهدف الثاني، عبر "صاروخ ماديرا" الذي دك حصون الحارس السلوفيني يان أوبلاك عند الدقيقة 73، قبل أن يطلق رونالدو نفسه رصاصة الرحمة على أتلتيكو بالهدف الثالث "الهاتريك" عند الدقيقة 86، لينتهي اللقاء بثلاثة أهداف نظيفة للملوك.

وبهذا الفوز، وضع الريال قدما في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا، بعد أن أصبح يحتاج لتعادل أو فوز أو خسارة بأقل من ثلاثة أهداف، في حين يجب على أتلتيكو مدريد أن يفوز بأكثر من ثلاثة أهداف في ما يشبه المعجزة ليعبر إلى كارديف.