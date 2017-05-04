أبرز 5 نجوم كرة قدم وقعوا في غرام نساء من أصول عربية
أبرز 5 نجوم كرة قدم ارتبطوا بنساء عربيات
رياضة
آخر تحديث الخميس, 04 مايو/أيار 2017; 01:53 (GMT +0400).
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ارتبط عدد من نجوم كرة القدم بنساء من أصول عربية، فوقعوا في غرامهن وأثمر هذا الغرام عن ارتباط دائم، وعلى رأس هؤلاء النجم الإسباني سيسك فابريغاس ومواطنه جيرارد بيكيه والنجم الهولندي روبين فان بيرسي ونظيريه الفرنسيين فرانك ريبيري وإيريك أبيدال.
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