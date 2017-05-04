دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ارتبط عدد من نجوم كرة القدم بنساء من أصول عربية، فوقعوا في غرامهن وأثمر هذا الغرام عن ارتباط دائم، وعلى رأس هؤلاء النجم الإسباني سيسك فابريغاس ومواطنه جيرارد بيكيه والنجم الهولندي روبين فان بيرسي ونظيريه الفرنسيين فرانك ريبيري وإيريك أبيدال.