دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تغلب يوفنتوس على مضيفه موناكو بهدفين نظيفين، في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا، ليؤكد أنه يسير بخطى ثابتة نحو الوصول إلى المباراة النهائية في العاصمة الويلزية، كارديف، ويصعب المهمة على موناكو في مباراة الإياب التي ستقام في مدينة تورينو الإيطالية الأسبوع المقبل.

فعلى أرضية ملعب "لويس الثاني"، في إمارة موناكو، بدأ أصحاب الأرض المباراة بضغط هجومي كثيف على مرمى اليوفي، لكن غياب اللمسة الأخيرة وتألق الأخطبوط الإيطالي، جيانلويجي بوفون، حرمهم من تسجيل الهدف الأول.

عاقب الضيوف موناكو على إضاعته للعديد من الفرص، وضربوه بهجمة مرتدة مميزة قادها النجم البرازيلي داني ألفيش، وأنهاها القناص الأرجنتيني غونزالو هيغواين في المرمى الفرنسي، عند الدقيقة 25، ثم حافظ الفريق الإيطالي على تقدمه، لينتهي الشوط الأول بهدف نظيف لفريق السيدة العجوز.

وفي الشوط الثاني، حاول أيناء الإمارة تدارك ما فاتهم في الشوط الأول، لكن مسلسل الفرص المهدرة استمر، ليتلقى موناكو الهدف الثاني، عبر هيغواين نفسه عند الدقيقة 59، قبل أن يغلق الإيطاليون مناطقهم بفضل تبديلات المدرب ماسيميليانو أليغري، وصحوة الدفاع، لتنتهي المباراة بهدفين نظيفين لأبناء تورينو.

وبهذا الفوز الهام، قطع اليوفي شوطا كبيرا نحو المباراة النهائية، إذ أصبح يحتاج للتعادل أو الفوز بأي نتيجة أو الخسارة بفارق أقل من هدفين ليعبر إلى النهائي الحلم، في حين يجب على موناكو تحقيق فوز بفارق أكبر من هدفين، أو بفارق هدفين مع تسجيل ثلاثة أهداف أو أكثر.