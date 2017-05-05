دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – اكتسح الهلال غريمه التقليدي، النصر، بخماسية مقابل هدف وحيد، وهي النتيجة الأكبر في تاريخ مواجهات الفريقين منذ بداية عهد الاحتراف، ليتوج بلقب الدوري الذي حسمه منذ الأسبوع الماضي، ويحتفل مع جماهيره في ملعب الملك فهد الدولي في العاصمة السعودية، الرياض.

تقدم الزعيم أولا عبر اللاعب نواف العابد عند الدقيقة 28 قبل أن يتعادل النصر عبر الكرواتي مارين توماسوف، عند الدقيقة 42، لكن المهاجم السوري عمر خريبين، سجل الهدف الثاني للهلال عند الدقيقة 45.

ولم يقبل بطل الدوري، أن ينتهي الشوط بتقدمه بفارق هدف وحيد فقط، بل أضاف الهدف الثالث عبر النجم البرازيلي كارلوس إدواردو، عند الدقيقة 46، لينتهي الشوط بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد للهلال.

وفي الشوط الثاني، لمع خريبين في سماء "ديربي الرياض" وسجل الهدف الرابع غند الدقيقة 67، قبل أن يضيف اللاعب نفسه الهدف الخامس عند الدقيقة 71 لفريقه، ليسجل أول "هاتريك" له منذ انضمامه للزعيم.

وبهذا الفوز العريض، وصل الهلال إلى نقطته رقم 66، ، بعد أن حقق 21 انتصارا وسجل 63 هدفا طيلة البطولة، ليكون أقوى هجوم وتلقت شباكه 16 هدفا، ليكون أقوى دفاع كذلك.