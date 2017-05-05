دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قبول الاستئناف المقدم ضد عقوبة الإيقاف التي فرضت على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بسبب إساءته اللفظية للحكم المساعد خلال مباراة منتخب بلاده مع تشيلي، ما أدى لفرض عقوبة الإيقاف لأربع مباريات دولية عليه من قبل لجنة الانضباط في المؤسسة الأكبر في عالم كرة القدم.

وأكد الفيفا في بيان نشره الجمعة عبر موقعه الرسمي أن تصرف ميسي كان "مهينا لكن الأدلة المتوفرة ليست كافية لفرض عقوبة تصل إلى هذا الحد".

وفي تفاصيل القضية، كانت لجنة الانضباط قد فرضت عقوبة الإيقاف على ميسي بعد "إهانته" للحكم المساعد في مباراة الأرجنتين وتشيلي في تصفيات كأس العالن 2018 في روسيا.

تقدم الاتحاد الأرجنتيني باستئناف ضد القرار الذي أصدر في 28 من مارس/آذار الماضي، لتقبله بعد ذلك لجنة الاستئناف في الاتحاد الدولي لكرة القدم.

يذكر أن ميسي كان قد غاب عن مباراة بلاده ضد بوليفيا والتي خسرتها الأرجنتين، لكنه سيكون متاحا خلال اللقاءات القادمة في التصفيات التي يعاني فيها "راقصو التانغو".