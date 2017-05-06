دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – اكتسح برشلونة ضيفه فياريال برباعية مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب "كامب نو"، ضمن مباريات الجولة 36 من دوري الدرجة الأولى الإسباني، ليتفوق بفارق ثلاث نقاط عن ريال مدريد، وينتظر تعثر الأخير في مباراته أمام غرناطة، والتي سيلعبها في وقت لاحق السبت.

وتقدم الفريق الكتالوني أولا عبر النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا عند الدقيقة 21، لكن فياريال تعادل عبر لاعبه الكونغولي، سيدريك باكامبو، عند الدقيقة 32.

وقبل نهاية الشوط الأول بثوان ظهر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وسجل الهدف الثاني للفريق الكتالوني، لينتهي الشوط الأول بهدفين مقابل هدف وحيد لبرشلونة.

وفي الشوط الثاني، أمن النجم الأوروغوياني لويس سواريز فوز برشلونة بتسجيله الهدف الثالث عند الدقيقة 68، قبل أن يختتم ميسي أهداف فريقه، بتسجيله الهدف الرابع عتد الدقيقة 82، من علامة الجزاء، لتنتهي المباراة برباعية مقابل هدف وحيد لصالح أصحاب الأرض.

وبهذا الفوز، وصل برشلونة إلى نقطته رقم 84، في صدارة "الليغا" بفارق ثلاث نقاط عن الريال، الذي لا يزال يمتلك مباراة أمام غرناطة في وقت لاحق السبت، ومباراة أخرى مؤجلة أمام سيلتا فيغو.

يذكر أن برشلونة تجاوز المهمة الصعبة الأخيرة له في الدوري هذا الموسم، إذ سيلتقي في الأسبوعين المقبلين أمام فرق متواضعة نسبيا، إذ سيحل ضيفا على لاس بالماس قبل أن يستضيف إيبار.